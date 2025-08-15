 “¿Qué te pasa con mi guacho?”: Morena Rial a las piñas y botellazos en un boliche
“¿Qué te pasa con mi guacho?”: Morena Rial a las piñas y botellazos en un boliche

Este nuevo episodio se suma a la compleja situación judicial de la hija de Jorge Rial, quien se encuentra actualmente bajo proceso en una causa por robo.

Hace 1 Hs

Morena Rial protagonizó un fuerte episodio de violencia en el boliche Kapital de Liniers, apenas 24 horas después de haberse presentado a declarar en una causa judicial por robo junto a otros jóvenes. El altercado terminó con botellazos, forcejeos y la intervención de la policía.

El hecho se dio a conocer este jueves durante LAM, donde Ángel de Brito presentó un video que mostraba la escena. Según el periodista Pepe Ochoa, Morena encaró a una joven a quien sospechaba que intentaba seducir a su pareja, mientras sostenía una botella en la mano y le gritaba: “¿Qué te pasa a vos, logi con mi guacho?”

Morena Rial compartió su primera foto con su nuevo novio de la religión umbanda

Escalada del conflicto

De acuerdo con el relato de Ochoa, la situación se tornó más violenta rápidamente. “Le tiró agua en la cara y la otra le dijo ‘gorda chorra’, y en ese momento Morena le tira la botella en la cara. Piña va, piña viene… Los sacan a todos afuera y quilombo mal”.

Morena fue retirada del boliche por el personal del lugar, aunque continuó alterada: “La sacaron del boliche y ella andaba en piernas, y estuvo media hora con todos los amigos pegándole a la reja del boliche, que la habían bajado”, agregó el panelista mientras se mostraban las imágenes tomadas por un transeúnte.

Marcela Feudale se mostró sorprendida por la magnitud del incidente: “¡Ella está en culo! No puedo creer que genere este quilombo”.  Finalmente, la policía que intervenía en el lugar identificó a los involucrados. Aunque Morena fue señalada como la que incitó el conflicto, la mayoría de los golpes fueron protagonizados por sus amigos.

