“¿Qué te pasa con mi guacho?”: Morena Rial a las piñas y botellazos en un boliche

Morena Rial protagonizó un fuerte episodio de violencia en el boliche Kapital de Liniers, apenas 24 horas después de haberse presentado a declarar en una causa judicial por robo junto a otros jóvenes. El altercado terminó con botellazos, forcejeos y la intervención de la policía.
El hecho se dio a conocer este jueves durante LAM, donde Ángel de Brito presentó un video que mostraba la escena. Según el periodista Pepe Ochoa, Morena encaró a una joven a quien sospechaba que intentaba seducir a su pareja, mientras sostenía una botella en la mano y le gritaba: “¿Qué te pasa a vos, logi con mi guacho?”
Escalada del conflicto
De acuerdo con el relato de Ochoa, la situación se tornó más violenta rápidamente. “Le tiró agua en la cara y la otra le dijo ‘gorda chorra’, y en ese momento Morena le tira la botella en la cara. Piña va, piña viene… Los sacan a todos afuera y quilombo mal”.
Morena fue retirada del boliche por el personal del lugar, aunque continuó alterada: “La sacaron del boliche y ella andaba en piernas, y estuvo media hora con todos los amigos pegándole a la reja del boliche, que la habían bajado”, agregó el panelista mientras se mostraban las imágenes tomadas por un transeúnte.
Marcela Feudale se mostró sorprendida por la magnitud del incidente: “¡Ella está en culo! No puedo creer que genere este quilombo”. Finalmente, la policía que intervenía en el lugar identificó a los involucrados. Aunque Morena fue señalada como la que incitó el conflicto, la mayoría de los golpes fueron protagonizados por sus amigos.