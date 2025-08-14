Tres años de prisión para “Mendocino” por el robo a un hogar de ancianos en Concepción

Según el expediente, Robles trepó la tapia que rodea el predio y, una vez en el interior, se dirigió primero a la zona de enfermería, donde sustrajo una mochila, un cargador de celular, un dispositivo chromecast, una billetera con $53.000, tarjetas de crédito y débito, un medidor de azúcar en sangre y un ventilador de pie. Luego, en el sector del comedor, tomó otra mochila con prendas de vestir y un par de zapatillas que estaban en una de las habitaciones.