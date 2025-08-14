 Tres años de prisión para “Mendocino” por el robo a un hogar de ancianos en Concepción
Cristian Sebastián Robles, de 33 años, admitió haber sustraído dinero, objetos de valor y pertenencias personales del Hogar “Casa de Paz y Bien” en enero de este año.

Por requerimiento de la Unidad Fiscal de Investigación Especializada en Robos y Hurtos del Centro Judicial Concepción, que conduce Héctor Fabián Assad, este jueves se llevó a cabo una audiencia en la que quedó homologado un acuerdo de juicio abreviado contra Cristian Sebastián Robles, conocido como “Mendocino”.

El hombre, de 33 años, estaba imputado por un robo ocurrido el 11 de enero de 2025, alrededor de las 3.50, en el Hogar de Ancianos “Casa de Paz y Bien”, ubicado en calle Corrientes al 1300 de la ciudad de Concepción.

Según el expediente, Robles trepó la tapia que rodea el predio y, una vez en el interior, se dirigió primero a la zona de enfermería, donde sustrajo una mochila, un cargador de celular, un dispositivo chromecast, una billetera con $53.000, tarjetas de crédito y débito, un medidor de azúcar en sangre y un ventilador de pie. Luego, en el sector del comedor, tomó otra mochila con prendas de vestir y un par de zapatillas que estaban en una de las habitaciones.

El auxiliar de fiscal Alejandro Dieguez, quien presentó el convenio, relató los hechos y enumeró las evidencias recolectadas, solicitando que se declare a Robles autor penalmente responsable del delito de hurto agravado por escalamiento, imponiéndole la pena de tres años de prisión efectiva.

El juez interviniente hizo lugar al acuerdo de juicio abreviado pleno, luego de que el acusado reconociera su culpabilidad. La sentencia quedó firme, ya que ambas partes renunciaron a presentar recursos.

Temas Concepción
