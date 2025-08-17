Estas ocho frutas aportan más fibra que la manzana y tienen beneficios para la salud

La manzana siempre ha sido un símbolo de alimentación saludable, en parte gracias a su aporte de fibra: una pieza mediana contiene 4,8 gramos. Sin embargo, un análisis de Verywell Health señala que hay al menos ocho frutas que la superan, lo que las convierte en grandes aliadas para alcanzar la recomendación diaria de entre 25 y 30 gramos de fibra para adultos sanos.