Estas ocho frutas aportan más fibra que la manzana y tienen beneficios para la salud

La manzana siempre ha sido un símbolo de alimentación saludable, en parte gracias a su aporte de fibra: una pieza mediana contiene 4,8 gramos. Sin embargo, un análisis de Verywell Health señala que hay al menos ocho frutas que la superan, lo que las convierte en grandes aliadas para alcanzar la recomendación diaria de entre 25 y 30 gramos de fibra para adultos sanos.
La fibra es esencial para el buen funcionamiento digestivo, la regulación del peso y la protección cardiovascular y metabólica. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos respalda varias de estas frutas como fuentes destacadas de fibra dietética.
Las 8 frutas que superan a la manzana
Maracuyá – Lidera la lista con 24,5 g de fibra por taza, cerca del total diario recomendado. También aporta vitaminas A y C, beneficiosas para la vista, la piel y el sistema inmunológico.
Guayaba – Con 8,9 g de fibra por taza y más vitamina C que la naranja, fortalece las defensas del organismo.
Frambuesas – Aportan 8 g de fibra por taza y abundantes antioxidantes que protegen las células.
Moras – Contienen 7,6 g de fibra por taza, junto con vitaminas, minerales y antioxidantes.
Pera – Una pieza mediana ofrece 5,5 g de fibra y vitamina C. Se recomienda consumirla fresca para evitar azúcares añadidos.
Kiwi – Con 5,4 g de fibra por taza, aumenta su aporte hasta un 50% si se consume con piel.
Pomelo – Contiene 5 g de fibra por unidad y vitaminas A y C. Puede interactuar con ciertos medicamentos, por lo que conviene consultar con un médico si se está bajo tratamiento.
Palta – Además de sus grasas saludables, ofrece 5 g de fibra por media taza y vitamina E, favoreciendo la absorción de nutrientes.
Cómo aprovechar al máximo la fibra de las frutas
Los especialistas de Verywell Health recomiendan priorizar las frutas frescas y, cuando sea posible, consumirlas con piel, ya que allí se concentra buena parte de la fibra.
Aumentar la ingesta debe hacerse de forma progresiva y acompañada de una adecuada hidratación para evitar molestias digestivas como hinchazón o gases. Tanto Verywell Health como las Guías Alimentarias para Estadounidenses subrayan que es mejor obtener la fibra de alimentos naturales como frutas, verduras y legumbres, recurriendo a suplementos solo bajo indicación médica.
Según MedlinePlus, elegir frutas frescas, secas o congeladas facilita el acceso a este nutriente durante todo el año, ayudando a mantener una dieta equilibrada y sostenible. Incorporar estas ocho frutas de manera habitual no solo favorece la digestión, sino que también mejora el bienestar general y la calidad de vida.