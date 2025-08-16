Cuál es el tiempo mínimo de ejercicio que necesitás hacer por semana para perder peso

El contexto global del sobrepeso

La obesidad y el sobrepeso son problemas de salud pública a escala mundial. Según estimaciones publicadas en The Lancet, cerca del 50% de los adultos tienen algún grado de exceso de peso, lo que incrementa el riesgo de enfermedades crónicas. Los especialistas remarcan que la actividad física debe integrarse con una alimentación equilibrada, buen descanso y manejo del estrés para lograr resultados duraderos.