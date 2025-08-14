El juego mental que pocos resuelven: ¿a quién ayudarías primero y por qué?

Este dilema es un clásico de la filosofía moral y la psicología, diseñado para confrontar a las personas con sus propias jerarquías de valores. No hay una respuesta correcta o incorrecta, ya que toca fibras profundas sobre la lealtad, la empatía y la responsabilidad universal que sentimos hacia los demás. La elección que hagas revela mucho sobre tu marco ético personal.