Pancha Merino rompió el silencio tras su quiebre con Andrea Marocchino: "Lección de vida"

Pancha Merino rompió el silencio y habló sobre la finalización de su relación con Andrea Marocchino, poniendo en perspectiva los más de siete años que compartieron juntos.
"Siempre he creído en el amor romántico, creo en ese amor que es para toda la vida y que cuando pasan cosas, cuando los dos entran en distintos intereses, en distintas frecuencias, se rompe ese amor romántico y ahí caemos en la realidad, pero lo voy a tomar como una lección de vida", afirmó en Tal Cual.
A pesar del quiebre, Pancha dejó en claro que conserva los mejores recuerdos de su relación con el italiano: "Él es una excelente persona, le deseo lo mejor y tomamos caminos diferentes. Tenemos gustos diferentes, intereses diferentes, horarios diferentes. Entonces, ante eso... el amor en la vida no es solamente amor, son cosas también en común. Con eso lo puedo cerrar", expresó sobre Andrea Marocchino.
Consultada sobre cómo enfrenta esta etapa, la figura del espectáculo aseguró que no está en duelo y que, por ahora, no tiene interés en conocer gente ni iniciar una nueva relación: "Ya no lloro, ya los recuerdos no tienen emoción. Así que estoy súper bien, de verdad estoy bien, siento que es lo mejor que me pudo haber pasado y que Dios me está bendiciendo con esto".
Además, Pancha compartió que se encuentra en terapia y que está trabajando en su desarrollo personal: "Lo que me explicó mi psicóloga y algo que es verdad, yo siempre he querido llenar un vacío que me quedó de la niñez con mi papá, con otro hombre. Yo soy autónoma económicamente, pero yo quiero que me llenen esa protección, esa compañía, esa contención".
Mea culpa
"Al final quiero hacer un trabajo conmigo misma, llevármelo yo. Y el día de mañana que encuentre una pareja no va a ser para llenar un vacío mío, va a ser para tener una pareja, porque si no me va a volver a pasar lo mismo. Uno no puede llenar sus carencias con una persona", recalcó.
En cuanto a su responsabilidad en la exposición de la relación, Pancha reconoció que hizo su mea culpa: "Expuse mucho mi relación de pareja, sí es una cosa que me arrepiento y que la Raquel me lo decía", confesó sobre su vínculo con Andrea Marocchino.
"Las cosas hay que vivirlas, hay que caerse y nunca más lo voy a hacer. El día de mañana que tenga una pareja, no voy a exponer nada, o sea, va a ser absolutamente en anonimato"., sostuvo.