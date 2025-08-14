Pancha Merino rompió el silencio tras su quiebre con Andrea Marocchino: "Lección de vida"

Consultada sobre cómo enfrenta esta etapa, la figura del espectáculo aseguró que no está en duelo y que, por ahora, no tiene interés en conocer gente ni iniciar una nueva relación: "Ya no lloro, ya los recuerdos no tienen emoción. Así que estoy súper bien, de verdad estoy bien, siento que es lo mejor que me pudo haber pasado y que Dios me está bendiciendo con esto".