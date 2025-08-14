Escándalo: filtraron las fotos que confirmarían la infidelidad de Andrea Marocchino a Pancha Merino

El distanciamiento definitivo

De acuerdo con Gutiérrez, uno de los motivos que aceleró la decisión de Merino fue la frecuente presencia de Marocchino en una discoteca recientemente inaugurada por un amigo suyo. “Se fueron sumando varias cosas que a ella la hicieron decidir separarse porque, obviamente, no están en la misma sintonía, no están en la misma frecuencia ni en los mismos planes de vida (...) Ellos venían mal de antes, esto fue como la gota que rebasó el vaso”, explicó.