 Escándalo: filtraron las fotos que confirmarían la infidelidad de Andrea Marocchino a Pancha Merino
La actriz chilena anunció su separación tras señalar que la relación con el empresario no funcionaba, pese a su compromiso matrimonial.

Filtraron las fotos que confirmarían la infidelidad de Andrea Marocchino a Pancha Merino FOTO/CHV.
Hace 2 Hs

Tras casi ocho años de relación y un compromiso matrimonial en curso, Pancha Merino y Andrea Marocchino decidieron tomar caminos separados. La actriz confirmó la semana pasada que la ruptura es un hecho, asegurando que se encuentra “bien y tranquila” pese a la situación.

Sin embargo, la periodista Cecilia Gutiérrez reveló nuevos detalles que apuntan a que la separación se habría gatillado por una infidelidad del empresario italiano.

La panelista de Primer Plano contó que a fines de junio recibió fotografías de Marocchino junto a otra mujer en una discoteca. Aunque inicialmente decidió mantener las imágenes en reserva por no ser del todo claras, los rumores comenzaron a tomar fuerza. Según relató, el encuentro clave con Merino ocurrió hace dos semanas, cuando ambas compartieron un vehículo durante la grabación del estelar de Chilevisión. En medio de una conversación sobre la infidelidad de otra pareja del espectáculo, la actriz le preguntó directamente si alguna vez le habían llegado antecedentes sobre Andrea.

“Ahí ella me cuenta que efectivamente están mal, que estaba dudando también y me describe a una chica, me dice: ‘¿La chica de la foto tiene tales características?’, y yo le dije: ‘Sí’. Le mando la foto, y a los dos días se hace pública su separación, su distanciamiento”, reveló la periodista.

El distanciamiento definitivo

De acuerdo con Gutiérrez, uno de los motivos que aceleró la decisión de Merino fue la frecuente presencia de Marocchino en una discoteca recientemente inaugurada por un amigo suyo. “Se fueron sumando varias cosas que a ella la hicieron decidir separarse porque, obviamente, no están en la misma sintonía, no están en la misma frecuencia ni en los mismos planes de vida (...) Ellos venían mal de antes, esto fue como la gota que rebasó el vaso”, explicó.

La periodista también precisó que otro programa ya tenía en su poder las fotografías, lo que la llevó a mostrar en Plan Perfecto las imágenes en cuestión: en ellas se ve a Andrea Marocchino en actitud cercana con una mujer en lo que parece ser una discoteca.

