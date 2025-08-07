La romántica historia de Pancha Merino y Andrea Marocchino que comenzó en una carrera de autos

El primer reencuentro clave fue en un evento en un bar, al que Pancha asistió sin intenciones amorosas. “Yo no fui a verlo a él, fui a tomarme un trago. Cero expectativas”, confesó. Sin embargo, la cita tuvo un giro inesperado. “Me dice: oye ¿te gustan mis mocasines? Y yo pensé: ‘Unos mocasines de leopardo... vine a puro perder el tiempo, ¡es del otro equipo!’”.