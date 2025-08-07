La romántica historia de Pancha Merino y Andrea Marocchino que comenzó en una carrera de autos

Pancha Merino confirmó su separación del empresario italiano Andrea Marocchino, con quien incluso había llegado a comprometerse. La noticia fue dada a conocer por la panelista del programa Tal Cual, poniendo así punto final a una historia que comenzó de manera tan inesperada como romántica.
El inicio de su vínculo se remonta a 2019, cuando ambos coincidieron en una carrera de la Fórmula E, evento al que Pancha asistió casi por obligación. “No tenía muchas ganas, hacía un calor espantoso, pero dije ya, voy igual”, relató en una entrevista con Canal 13.
Ahí, en el sector VIP, mientras disfrutaba de un pisco sour, un grupo de italianos se acercó. Entre ellos estaba Andrea, once años menor que ella. “Qué lindo tu gorrito”, le comentó él, iniciando una conversación casual que luego daría paso a un vínculo sentimental.
El episodio continuó cuando Merino, en tono de broma, reclamó el gorro prestado al mismísimo Luciano Marocchino, padre de Andrea: “Le dije: tu hijo me robó el gorro. Y él le gritó en italiano que lo devolviera”. Poco después, Andrea le escribió por WhatsApp para devolverle el accesorio, y así comenzaron a comunicarse con mayor frecuencia, consignó Página 7.
La historia de Pancha Merino y Andrea Marocchino
El primer reencuentro clave fue en un evento en un bar, al que Pancha asistió sin intenciones amorosas. “Yo no fui a verlo a él, fui a tomarme un trago. Cero expectativas”, confesó. Sin embargo, la cita tuvo un giro inesperado. “Me dice: oye ¿te gustan mis mocasines? Y yo pensé: ‘Unos mocasines de leopardo... vine a puro perder el tiempo, ¡es del otro equipo!’”.
La velada terminó con una invitación de Andrea a su departamento para ver juntos la Gala de Viña del Mar. Allí, le ofreció una habitación privada: “Con baño privado y todo. Como una reina”, recordó la actriz
Durante la gala, el flechazo fue mutuo. “Él dice que me vio la cara y se enamoró al tiro. Y yo ya me había tomado dos piscos sour… lo agarré de la mano y lo senté a mi lado”, relató entre risas. Desde entonces, no se separaron más.
En 2021, Merino aseguraba: “Estuve todo el fin de semana con él, fuimos a la disco, lo pasamos chancho. Ahora llevamos tres años juntos y estoy súper estable”.
Finalmente, en mayo pasado, la pareja se comprometió. La propuesta ocurrió en la mañana del cumpleaños de Pancha, el 9 de mayo, con un anillo que, según comentó, fue totalmente de su gusto.
No obstante, pese al compromiso, la boda fue postergada por razones externas. “El covid y la guerra en Europa” fueron factores determinantes, explicó Merino a TiempoX. “La guerra cambió toda la logística, ya que es vecino a Italia”, indicó, sumando que “todo subió más de un 50%”, lo que dificultó aún más los planes.