Cuáles son los cinco regalos más elegidos para el Día del Niño, según Mercado Libre

Este fin de semana largo, junto con el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General San Martín, se festeja también el Día del Niño. El domingo, miles de niños recibirán sus presentes por el día que los homenajea y las familias salieron a hacer sus compras. Mercado Libre informó cuáles son los juguetes que más eligieron los padres para sus pequeños.
La plataforma de e-commerce más grande del país anunció cuáles fueron las tendencias de los últimos días. Las búsquedas de juguetes registraron un incremento durante los últimos días. El aumento en la demanda estuvo motivado también por las cuotas sin interés, los planes de financiación y los descuentos.
Rubros en crecimiento por el Día del Niño
Según el informe de Mercado Libre, se registró un crecimiento del 32% de unidades vendidas con respecto al mismo período del 2024. Los niños parecen haber retomado viejas costumbres, porque las ventas de bloques de construcción creció en un 95% y de peluches, un 79%.
También se vio un regreso a la búsqueda de juegos de mesa, que se convierten un pasatiempo tanto para grupos de niños como para familias completas. El rubro experimentó un crecimiento del 63% de unidades vendidas frente al mismo período registrado el año pasado.
Top 5 de los juguetes más elegidos para el Día del Niño
La tendencia mundial de Labubu continúa firme y se mantiene en el top 5 de búsquedas en la plataforma desde principios de febrero, con más de 100 mil de búsquedas en el último mes. Los bloques magnéticos también son un producto estrella e impulsaron su categoría al primer lugar del ranking. La categoría Tecnología también registra crecimientos previo a esta fecha especial, impulsada por la venta de tablets y consolas de gaming.
1. Bloques de construcción
2. Muñecos de peluche
3. Juegos de mesa
4. Consolas y accesorios gamer
5. Bicicletas infantiles
El tiempo en Tucumán el Día del Niño
Las familias quieren saber si el Día del Niño podrán disfrutar al aire libre junto a los niños. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional es favorecedor para ellos, porque luego de un fin de semana de temperaturas en descenso, el domingo volverá a ser un día cálido en Tucumán.
Mientras que por la mañana se registrará una temperatura mínima de 8°C, por la tarde el termómetro alcanzará los 22 °C creando las condiciones ideales para que los más chicos puedan correr por los espacios verdes sin enfriarse. Pese a la temperatura, el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y habrá vientos leves de hasta 22 kilómetros por hora.