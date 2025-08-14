Cuáles son los cinco regalos más elegidos para el Día del Niño, según Mercado Libre

Top 5 de los juguetes más elegidos para el Día del Niño

La tendencia mundial de Labubu continúa firme y se mantiene en el top 5 de búsquedas en la plataforma desde principios de febrero, con más de 100 mil de búsquedas en el último mes. Los bloques magnéticos también son un producto estrella e impulsaron su categoría al primer lugar del ranking. La categoría Tecnología también registra crecimientos previo a esta fecha especial, impulsada por la venta de tablets y consolas de gaming.