Seis minutos para la calma: el poder anti-estrés oculto en la lectura

En la vorágine del día a día, encontrar momentos de paz se vuelve esencial. Ante el agobio de las responsabilidades, contar con una herramienta rápida y efectiva para recuperar la serenidad puede marcar la diferencia.
Más allá de las clásicas opciones como la música o un paseo, un estudio revela una alternativa sorprendentemente poderosa: la lectura. Una inmersión breve en un libro puede ser un eficaz bálsamo para la mente y el cuerpo.
El secreto mejor guardado contra el estrés
Según una investigación liderada por el neuropsicólogo británico David Lewis en la Universidad de Sussex en 2009, leer en silencio durante tan solo seis minutos puede reducir el estrés en un asombroso 68%. Este hallazgo, aunque no reciente, sirve como un valioso recordatorio del potencial terapéutico de la lectura.
El estudio sometió a un grupo de voluntarios a situaciones estresantes para, posteriormente, evaluar la eficacia de diversos métodos de relajación. Los resultados demostraron que la lectura silenciosa durante seis minutos era suficiente para ralentizar el ritmo cardíaco y aliviar la tensión muscular, incluso superando los niveles de relajación previos al experimento.
En comparación, escuchar música logró una reducción del 61%, disfrutar de una bebida caliente un 54%, y dar un paseo un 42%. Los videojuegos, aunque disminuyeron el estrés en un 21%, no lograron reducir la frecuencia cardíaca a niveles iniciales.
La explicación radica en la concentración que exige la lectura. Sumergirse en un mundo literario actúa como una distracción activa, liberando la mente de las preocupaciones y permitiendo que los músculos se relajen. Un buen libro, por tanto, se convierte en una vía de escape accesible y eficaz para combatir el estrés en cualquier momento y lugar, ofreciendo resultados casi inmediatos con una mínima inversión de tiempo.