Seis minutos para la calma: el poder anti-estrés oculto en la lectura

La explicación radica en la concentración que exige la lectura. Sumergirse en un mundo literario actúa como una distracción activa, liberando la mente de las preocupaciones y permitiendo que los músculos se relajen. Un buen libro, por tanto, se convierte en una vía de escape accesible y eficaz para combatir el estrés en cualquier momento y lugar, ofreciendo resultados casi inmediatos con una mínima inversión de tiempo.