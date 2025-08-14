Decretan como "de riesgo" el funeral de "Barbie narco chilena": cómo será el protocolo de seguridad

Tras el trágico accidente en Frutillar que cobró la vida de Karen Soto Mancilla, conocida como la "Barbie narco chilena" y sus dos hijos de 4 y 18 años, la Delegación Presidencial de Los Lagos ha declarado su funeral como un evento de “alto riesgo social”.
La Ley N°21.717 permite a las autoridades tomar medidas preventivas en funerales que puedan causar desorden público. Por esta razón, Carabineros de la Región de Los Ríos ha dispuesto un operativo especial para el funeral de Soto Mancilla.
La Comandante Carolina Oyarzun, de la Prefectura de Carabineros Valdivia, explicó que el féretro de la mujer, quien formaba parte de una banda criminal desarticulada en 2023, será escoltado por la policía desde Puerto Montt hasta el límite de la Región de Los Ríos, donde será recibido para continuar el traslado a la comuna de Los Lagos. "Se han dispuesto los servicios policiales con el fin de resguardar a la ciudadanía de cualquier alteración al orden público", señaló Oyarzun.
El comunicado de la Delegación Presidencial establece que, según la normativa, el funeral de la madre debe completarse en 24 horas, por lo que será sepultada inmediatamente al llegar al cementerio municipal de Los Lagos. Sus dos hijos, en cambio, sí podrán ser velados antes del entierro.
Cómo fue el trágico accidente en el que murió “la Barbie narco chilena” junto a sus dos hijos
El siniestro que terminó con la vida de Karen Soto y sus dos hijos ocurrió a las 3 de la madrugada, cuando el auto de Soto, por causas aún bajo investigación, cruzó a la pista contraria y colisionó con otro vehículo. El impacto fue tan violento que los equipos de rescate tuvieron grandes dificultades para liberar a las víctimas.
Los ocupantes del otro automóvil involucrado, afortunadamente, solo sufrieron heridas leves, un hecho que resalta la importancia de las medidas de seguridad como el cinturón. La investigación en curso está analizando factores como el exceso de velocidad, maniobras imprudentes y las condiciones de la ruta, mientras se esperan los resultados de pruebas toxicológicas para determinar si hubo presencia de sustancias en el organismo de Soto.