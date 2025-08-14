Decretan como "de riesgo" el funeral de "Barbie narco chilena": cómo será el protocolo de seguridad

La Comandante Carolina Oyarzun, de la Prefectura de Carabineros Valdivia, explicó que el féretro de la mujer, quien formaba parte de una banda criminal desarticulada en 2023, será escoltado por la policía desde Puerto Montt hasta el límite de la Región de Los Ríos, donde será recibido para continuar el traslado a la comuna de Los Lagos. "Se han dispuesto los servicios policiales con el fin de resguardar a la ciudadanía de cualquier alteración al orden público", señaló Oyarzun.