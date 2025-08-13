Quién era la “Barbie-narco chilena”, la mujer que murió junto a sus hijos en un accidente en Fresia

Un fatal accidente de tránsito tuvo lugar este martes en la ruta que une Frutillar con Tegualda, en la comuna de Fresia, terminó con la vida de Karen Soto Mansilla, más conocida mediáticamente como la “Barbie-narco chilena”. La mujer viajaba acompañada de sus dos hijos, de 4 y 18 años, quienes resultaron gravemente heridos y fallecieron horas más tarde producto de las lesiones. Además, otras dos personas involucradas en la colisión frontal resultaron con heridas de diversa consideración.
Soto Mansilla se hizo conocida a nivel nacional en julio de 2023, cuando fue detenida en el marco de un amplio operativo antidrogas en la región de Los Lagos. Según informaron las autoridades en ese momento, integraba una red dedicada al tráfico de cocaína, con operaciones tanto en el sur del país como en la Región Metropolitana.
La investigación, liderada por Carabineros, incluyó interceptaciones telefónicas que permitieron recabar pruebas clave. En una de esas conversaciones, difundida por Canal 13, Soto Mansilla admitía su participación en el delito: “Tú sabes que soy traficante... si andamos traficando es para que no les falte nada a mis cabros”.
Durante el allanamiento a su domicilio, las autoridades incautaron cerca de 28 kilos de cocaína, avaluados en U$S660.000, además de armas, municiones y dinero en efectivo. También fue decomisado un llamativo automóvil descapotable rosado, que rápidamente se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles del caso.
En ese entonces, el teniente coronel Eduardo Rosales, de la Prefectura de Llanquihue, explicó que Soto Mansilla era la pareja del líder de la banda y tenía un rol operativo clave: distribuir la droga y recolectar el dinero de las ventas.
“Barbie-narco chilena”, el apodo que la hizo conocida
Antes de ser arrestada, Soto Mansilla ya destacaba en redes sociales por exhibir una vida de lujos y ostentación. Fue esa imagen la que llevó a los medios a apodarla como la “Barbie-narco chilena”, un nombre que alimentó el interés público y mediático en torno a su figura.
Su historia volvió a las portadas tras el trágico accidente que terminó con su vida y la de sus dos hijos, cerrando así uno de los capítulos más mediáticos y controvertidos del crimen organizado en el sur de Chile.