Quién era la “Barbie-narco chilena”, la mujer que murió junto a sus hijos en un accidente en Fresia

Un fatal accidente de tránsito tuvo lugar este martes en la ruta que une Frutillar con Tegualda, en la comuna de Fresia, terminó con la vida de Karen Soto Mansilla, más conocida mediáticamente como la “Barbie-narco chilena”. La mujer viajaba acompañada de sus dos hijos, de 4 y 18 años, quienes resultaron gravemente heridos y fallecieron horas más tarde producto de las lesiones. Además, otras dos personas involucradas en la colisión frontal resultaron con heridas de diversa consideración.