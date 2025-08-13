En la mañana del 13 de agosto de 2025, un trágico accidente automovilístico en Frutillar, Chile, cobró la vida de Karen Soto, conocida como la "Barbie Narco chilena", y de sus dos hijos, de 4 y 18 años. El siniestro, catalogado como un choque "de alta energía" por las autoridades, ocurrió en la Ruta V-200 cuando el vehículo de Soto impactó de frente contra otro.
A causa del devastador choque, Karen Soto falleció en el lugar de los hechos, mientras que sus hijos, a pesar de ser trasladados de emergencia al Hospital de Puerto Montt, no lograron sobrevivir a sus graves heridas.
Cómo fue el trágico accidente en el que murió “la Barbie narco chilena” junto a sus dos hijos
El siniestro que terminó con la vida de Karen Soto y sus dos hijos ocurrió a las 3 de la madrugada, cuando el auto de Soto, por causas aún bajo investigación, cruzó a la pista contraria y colisionó con otro vehículo. El impacto fue tan violento que los equipos de rescate tuvieron grandes dificultades para liberar a las víctimas.
Los ocupantes del otro automóvil involucrado, afortunadamente, solo sufrieron heridas leves, un hecho que resalta la importancia de las medidas de seguridad como el cinturón. La investigación en curso está analizando factores como el exceso de velocidad, maniobras imprudentes y las condiciones de la ruta, mientras se esperan los resultados de pruebas toxicológicas para determinar si hubo presencia de sustancias en el organismo de Soto.
Vecinos del lugar del accidente relataron el horror del impacto, revelaron que oyeron estruendo y el llanto angustiante de los niños al ser rescatados. La comunidad se encuentra en estado de shock, reflexionando sobre el impacto de este suceso en sus vidas y el dolor que deja en los corazones de quienes conocían a Soto y su familia.