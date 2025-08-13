Cómo fue el trágico accidente en el que murió “la Barbie narco chilena” junto a sus dos hijos

En la mañana del 13 de agosto de 2025, un trágico accidente automovilístico en Frutillar, Chile, cobró la vida de Karen Soto, conocida como la "Barbie Narco chilena", y de sus dos hijos, de 4 y 18 años. El siniestro, catalogado como un choque "de alta energía" por las autoridades, ocurrió en la Ruta V-200 cuando el vehículo de Soto impactó de frente contra otro.