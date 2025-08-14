Independiente perdió en Chile y quedó complicado en la Copa Sudamericana

El arranque había mostrado a un “Rojo” intenso, presionando alto y tratando de sorprender. Sin embargo, la falta de gol volvió a pasarle factura. A los 36 minutos, un error en la salida de Facundo Zabala derivó en una rápida acción de Fabián Hormazábal, que desbordó por la derecha y asistió a Lucas Assadi. El delantero, marcado por cuatro rivales, resolvió y superó a Rodrigo Rey. Fue la única pelota que terminó en la red durante la noche.