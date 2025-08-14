 Independiente perdió en Chile y quedó complicado en la Copa Sudamericana
Independiente perdió en Chile y quedó complicado en la Copa Sudamericana

El "Rojo" cayó 1-0 contra Universidad de Chile en Santiago y estiró a seis su racha sin victorias.

COMPLICADO. Independiente perdió en el partido de ida por octavos de final de la Sudamericana contra Universidad de Chile ./X @Independiente
Hace 1 Hs

Independiente no logra salir del mal momento y la Copa Sudamericana tampoco le da respiro. El equipo de Julio Vaccari perdió anoche 1 a 0 frente a Universidad de Chile, en el Estadio Nacional de Santiago, por la ida de los octavos de final, y deberá ganar en la revancha de la próxima semana para seguir en carrera.

El arranque había mostrado a un “Rojo” intenso, presionando alto y tratando de sorprender. Sin embargo, la falta de gol volvió a pasarle factura. A los 36 minutos, un error en la salida de Facundo Zabala derivó en una rápida acción de Fabián Hormazábal, que desbordó por la derecha y asistió a Lucas Assadi. El delantero, marcado por cuatro rivales, resolvió y superó a Rodrigo Rey. Fue la única pelota que terminó en la red durante la noche.

En el complemento, Independiente insinuó una reacción, pero el panorama se complicó a los 73, cuando Matías Abaldo vio la segunda amarilla por una falta sobre Nicolás Ramírez. Con uno menos, Vaccari buscó refrescar el mediocampo y apostó por Iván Marcone y Diego Tarzia para sostener el partido. La U no aprovechó la superioridad numérica, aunque el "Rojo" tampoco encontró claridad para empatarlo.

La derrota deja un saldo preocupante: seis partidos consecutivos sin triunfos, cuatro de ellos derrotas, y un nivel de juego que no logra asemejarse al del semestre pasado. “¿Cómo no me va a preocupar?”, admitió Vaccari en conferencia de prensa. “Fue un partido parejo, pero tenemos que mejorar y patear más al arco. En Avellaneda tenemos herramientas para darlo vuelta”, aseguró.

El próximo compromiso será este sábado ante Vélez por el Clausura, pero con la mente puesta en el miércoles 20 de agosto, cuando recibirá a los chilenos con la obligación de ganar para no despedirse prematuramente del torneo continental.

