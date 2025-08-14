Secciones
Deportes
Atlético Tucumán
Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina
El "Decano" cometió fallos que lo dejaron sin nada; ahora debe pensar en el torneo.
fotos Nicolas Reynaga (especial para la gaceta)
Por
Benjamín Papaterra
Hace 1 Hs
Temas
Club Atlético Boca Juniors
Salta
Copa Argentina
Cristian Fabbiani
Club Atlético Newell´s Old Boys
Leandro Díaz
Adrián Sánchez
Club Atlético Tucumán
