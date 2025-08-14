¿Cómo comienza la demencia senil? Los síntomas que requieren atención médica inmediata

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, actualmente más de 55 millones de personas tienen demencia en todo el mundo. La percepción común asocia al deterioro de la salud mental con personas mayores de 65 años. Lo que quizás no es tan conocido es el creciente número de casos de demencia de inicio precoz, que afecta a individuos a partir de los 30 años.