Serie animada: “Miraculous, las aventuras de Ladybug”

“Miraculous: Las aventuras de Ladybug” es una serie animada de televisión que narra la historia de Marinette Dupain-Cheng y Adrien Agreste, dos adolescentes compañeros en el instituto Françoise Dupont y llevan una vida normal, pero que son capaces de transformarse en los superhéroes Ladybug y Cat Noir, respectivamente, gracias al poder de unas joyas mágicas. Mientras Ladybug tiene el poder de la creación, Cat Noir tiene el de la destrucción; ambos deben utilizarlos para proteger París de los villanos que la amenazan. Sus trajes les confieren capacidades físicas mejoradas, un arma y una habilidad especial. Las primeras cinco temporadas están disponibles en Disney Channel, y en ellas aparece como el malvado de turno Le Papillon. Desde hoy llega a las salas argentinas los tres primeros capítulos de la sexta temporada, con el arribo de un nuevo personaje que encarna el mal: Chrysalis. Junto a él, llegan grandes transformaciones para los protagonistas, con poderes en evolución y un nuevo equipo de colaboradores con quienes librarán batallas épicas, giros inesperados en la trama y situaciones de valentía y lealtad. “La verdad está más cerca de lo que creen... y podría cambiarlo todo”, se alerta.

