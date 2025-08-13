 El triste desahogo de Camila Andrade tras quiebre con Francisco Kaminski: "son días difíciles"
Secciones
Chile

El triste desahogo de Camila Andrade tras quiebre con Francisco Kaminski: "son días difíciles"

Tras varios días de silencio, la modelo se muestra por primera vez en redes sociales hablando sobre su estado actual. "Existen motivos para seguir adelante", afirmó.

Camila Andrade y Francisco Kaminski están separados
Hace 27 Min

Camila Andrade reapareció en redes sociales en medio de su quiebre con Francisco Kaminski, tras la polémica por sus vínculos en el caso del crimen del “Rey de Meiggs”. La ex Miss Chile rompió el silencio a través de sus historias de Instagram, donde compartió una sentida reflexión: "Sé que valgo más por dentro. Solo me tengo que convencer". 

El nuevo revés laboral que sufrió Francisco Kaminski tras ser vinculado al caso del “Rey de Meiggs”

El nuevo revés laboral que sufrió Francisco Kaminski tras ser vinculado al caso del “Rey de Meiggs”

En los últimos días, la exjugadora de Gran Hermano y el comunicador optaron por borrar todo rastro de su romance de sus perfiles de Instagram, lo que levantó sospechas de un posible quiebre. Eso fue confirmado por el propio Kaminski, quien afirmó que tomaron caminos separados en medio de su mediático conflicto, pero no descartó que puedan retomar su relación en el futuro.

El desahogo de Camila Andrade tras quiebre con Francisco Kaminski

A través de una historia en Instagram, la modelo publicó un video grabado al interior de su vehículo. Visiblemente afectada, agradeció el cariño que ha recibido tras darse a conocer el término de su relación con Kaminski. "Desearles lo más bonito, las energías más lindas. Aunque existan días duros y difíciles, como para todo el mundo en distintas escalas y distintos problemas, lo más bonito es saber que sí existen motivos para seguir adelante", señaló.

Andrade también expresó que "si este es un mensaje que necesitabas escuchar, espero que te haya hecho sentido". Finalmente, agregó que "gracias a quienes me han enviado a mí personalmente este tipo de mensajes, son muy lindos".

¿Qué dijo Francisco Kaminski sobre su ruptura con Camila Andrade?

En la edición de este viernes de Only Fama, Francisco Kaminski se abrió en una conversación con Fran García-Huidobro y José Antonio Neme, en medio de la controversia que enfrenta en las últimas semanas por su vínculo con el asesinado “Rey de Meiggs”.

Durante la entrevista, el animador habló de su relación con Camila Andrade y confirmó la separación tras semanas de rumores. “Nosotros tomamos distancia efectivamente, con una conversación bien sincera y bien humana. Con mucho amor, con mucho respeto también, porque nosotros nos amamos”, resumió y luego añadió que necesitaba “solucionar mi vida y no seguir manchando a mi entorno”.

Temas Chile
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Murió Martina? La impactante escena de Los Casablanca que dejó en shock a los seguidores de la teleserie de Mega
1

¿Murió Martina? La impactante escena de Los Casablanca que dejó en shock a los seguidores de la teleserie de Mega

Quién era la “Barbie-narco chilena”, la mujer que murió junto a sus hijos en un accidente en Fresia
2

Quién era la “Barbie-narco chilena”, la mujer que murió junto a sus hijos en un accidente en Fresia

Cortes de energía en Santiago: ¿qué comunas estarán sin luz durante siete horas?
3

Cortes de energía en Santiago: ¿qué comunas estarán sin luz durante siete horas?

Un temblor de 3,7 grados se registró en la región de Tarapacá hoy 13 de agosto: ¿dónde fue el epicentro?
4

Un temblor de 3,7 grados se registró en la región de Tarapacá hoy 13 de agosto: ¿dónde fue el epicentro?

Cómo fue el trágico accidente en el que murió “la Barbie narco chilena” junto a sus dos hijos
5

Cómo fue el trágico accidente en el que murió “la Barbie narco chilena” junto a sus dos hijos

Nueva alerta ambiental en Santiago: qué vehículos no podrán circular este miércoles 13 de agosto
6

Nueva alerta ambiental en Santiago: qué vehículos no podrán circular este miércoles 13 de agosto

Más Noticias
¿Murió Martina? La impactante escena de Los Casablanca que dejó en shock a los seguidores de la teleserie de Mega

¿Murió Martina? La impactante escena de Los Casablanca que dejó en shock a los seguidores de la teleserie de Mega

Quién era la “Barbie-narco chilena”, la mujer que murió junto a sus hijos en un accidente en Fresia

Quién era la “Barbie-narco chilena”, la mujer que murió junto a sus hijos en un accidente en Fresia

Cortes de energía en Santiago: ¿qué comunas estarán sin luz durante siete horas?

Cortes de energía en Santiago: ¿qué comunas estarán sin luz durante siete horas?

Un temblor de 3,7 grados se registró en la región de Tarapacá hoy 13 de agosto: ¿dónde fue el epicentro?

Un temblor de 3,7 grados se registró en la región de Tarapacá hoy 13 de agosto: ¿dónde fue el epicentro?

Nueva alerta ambiental en Santiago: qué vehículos no podrán circular este miércoles 13 de agosto

Nueva alerta ambiental en Santiago: qué vehículos no podrán circular este miércoles 13 de agosto

Metro inaugura experiencia de “El Principito”: dónde están las salas temáticas y tarjetas Bip!

Metro inaugura experiencia de “El Principito”: dónde están las salas temáticas y tarjetas Bip!

BancoEstado duplicó los montos en CuentaRUT: conocé los nuevos límites de transferencias y giros

BancoEstado duplicó los montos en CuentaRUT: conocé los nuevos límites de transferencias y giros

El Tren del Recuerdo cambia el recorrido a Valparaíso: ¿cuáles son los nuevos destinos?

El Tren del Recuerdo cambia el recorrido a Valparaíso: ¿cuáles son los nuevos destinos?

Comentarios