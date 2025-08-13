El triste desahogo de Camila Andrade tras quiebre con Francisco Kaminski: "son días difíciles"

Camila Andrade reapareció en redes sociales en medio de su quiebre con Francisco Kaminski, tras la polémica por sus vínculos en el caso del crimen del “Rey de Meiggs”. La ex Miss Chile rompió el silencio a través de sus historias de Instagram, donde compartió una sentida reflexión: "Sé que valgo más por dentro. Solo me tengo que convencer".
En los últimos días, la exjugadora de Gran Hermano y el comunicador optaron por borrar todo rastro de su romance de sus perfiles de Instagram, lo que levantó sospechas de un posible quiebre. Eso fue confirmado por el propio Kaminski, quien afirmó que tomaron caminos separados en medio de su mediático conflicto, pero no descartó que puedan retomar su relación en el futuro.
El desahogo de Camila Andrade tras quiebre con Francisco Kaminski
A través de una historia en Instagram, la modelo publicó un video grabado al interior de su vehículo. Visiblemente afectada, agradeció el cariño que ha recibido tras darse a conocer el término de su relación con Kaminski. "Desearles lo más bonito, las energías más lindas. Aunque existan días duros y difíciles, como para todo el mundo en distintas escalas y distintos problemas, lo más bonito es saber que sí existen motivos para seguir adelante", señaló.
Andrade también expresó que "si este es un mensaje que necesitabas escuchar, espero que te haya hecho sentido". Finalmente, agregó que "gracias a quienes me han enviado a mí personalmente este tipo de mensajes, son muy lindos".
¿Qué dijo Francisco Kaminski sobre su ruptura con Camila Andrade?
En la edición de este viernes de Only Fama, Francisco Kaminski se abrió en una conversación con Fran García-Huidobro y José Antonio Neme, en medio de la controversia que enfrenta en las últimas semanas por su vínculo con el asesinado “Rey de Meiggs”.
Durante la entrevista, el animador habló de su relación con Camila Andrade y confirmó la separación tras semanas de rumores. “Nosotros tomamos distancia efectivamente, con una conversación bien sincera y bien humana. Con mucho amor, con mucho respeto también, porque nosotros nos amamos”, resumió y luego añadió que necesitaba “solucionar mi vida y no seguir manchando a mi entorno”.