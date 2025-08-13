El triste desahogo de Camila Andrade tras quiebre con Francisco Kaminski: "son días difíciles"

A través de una historia en Instagram, la modelo publicó un video grabado al interior de su vehículo. Visiblemente afectada, agradeció el cariño que ha recibido tras darse a conocer el término de su relación con Kaminski. "Desearles lo más bonito, las energías más lindas. Aunque existan días duros y difíciles, como para todo el mundo en distintas escalas y distintos problemas, lo más bonito es saber que sí existen motivos para seguir adelante", señaló.