Nueva polémica sacude a Kaminski: la millonaria deuda que habría afectado a Julio César Rodríguez

Una nueva polémica sacude a Francisco Kaminski. En el último capítulo de Primer Plano, se reveló que el animador del programa, Julio César Rodríguez, habría sido afectado por una deuda no saldada del locutor radial.
Todo comenzó cuando Francisca Merino, en tono de broma, preguntó al panel si Kaminski le debía dinero a alguien presente en el estudio. Fue entonces cuando Julio César Rodríguez confirmó la situación: “A mí, indirectamente sí, pero ya está saldado. Nunca se saldó, pero… por la productora", señaló.
El animador explicó que Kaminski debía pagar el uso de horas de estudio, un costo que en ese momento corría por cuenta del canal. “Lo que pasa es que él tenía que pagar el espacio de estudio, porque nosotros, como canal, nos hacíamos cargo de esas horas de estudio. Él tenía que pagar las horas de estudio y otras cosas más. Eso lo bicicleteó dos o tres meses", recordó.
Sobre la situación, Julio César aclaró que su amistad con el socio de Kaminski influyó en que decidiera dar por cerrado el tema:
"(Kaminski) era socio de un amigo mío, que lo quiero tanto, y en virtud de ese cariño, eso está saldado. No es deuda, no es nada, nunca más existió“, comentó.
La millonaria deuda de Kaminski con Julio César
El asunto también fue abordado en el programa Que te lo digo, donde el periodista Sergio Rojas entregó más antecedentes sobre la deuda.
Según Rojas, la cifra asciende a 40 millones de pesos y se originó cuando Kaminski y su socio Jorge Gómez producían El show después del late en el canal Vive. En este programa, los realizadores debían pagar mensualmente por el uso del set, productores y camarógrafos. Sin embargo, problemas de liquidez habrían llevado a Kaminski y Gómez a pagar solo una parte del monto acordado, acumulando la millonaria deuda.
“Si pagaban cinco millones de pesos al mes, le decían a Julio: ‘este mes no tenemos los cinco, te adelantamos dos’. Y así empezaron hasta llegar a 40 millones”, relató Rojas.
Agregó que Kaminski continuó usando cheques de la sociedad, a nombre de Jorge Gómez, que eventualmente rebotaban: “Kaminski se queda con la sociedad y sigue dando cheques de la sociedad, que estaba a nombre de Jorge Gómez, cheques que rebotaban, por supuesto”, comentó Rojas.
Por último, Rojas indicó: “Julio habría hecho alguna suerte de condonación, pero hacía Jorge Gómez que es su amigo”.