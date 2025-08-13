 Nueva polémica sacude a Kaminski: la millonaria deuda que habría afectado a Julio César Rodríguez
Secciones
Chile

Nueva polémica sacude a Kaminski: la millonaria deuda que habría afectado a Julio César Rodríguez

La deuda se originó durante la producción de “El show después del late” en el canal Vive y estaba relacionada con el pago de horas de estudio y producción.

Hace 1 Hs

Una nueva polémica sacude a Francisco Kaminski. En el último capítulo de Primer Plano, se reveló que el animador del programa, Julio César Rodríguez, habría sido afectado por una deuda no saldada del locutor radial.

Todo comenzó cuando Francisca Merino, en tono de broma, preguntó al panel si Kaminski le debía dinero a alguien presente en el estudio. Fue entonces cuando Julio César Rodríguez confirmó la situación: “A mí, indirectamente sí, pero ya está saldado. Nunca se saldó, pero… por la productora", señaló.

El animador explicó que Kaminski debía pagar el uso de horas de estudio, un costo que en ese momento corría por cuenta del canal.  “Lo que pasa es que él tenía que pagar el espacio de estudio, porque nosotros, como canal, nos hacíamos cargo de esas horas de estudio. Él tenía que pagar las horas de estudio y otras cosas más. Eso lo bicicleteó dos o tres meses", recordó.

Francisco Kaminski confirmó su dolorosa ruptura con Camila Andrade: "Es injusto para ella"

Francisco Kaminski confirmó su dolorosa ruptura con Camila Andrade: Es injusto para ella

Sobre la situación, Julio César aclaró que su amistad con el socio de Kaminski influyó en que decidiera dar por cerrado el tema:

"(Kaminski) era socio de un amigo mío, que lo quiero tanto, y en virtud de ese cariño, eso está saldado. No es deuda, no es nada, nunca más existió“, comentó.

La millonaria deuda de Kaminski con Julio César

El asunto también fue abordado en el programa Que te lo digo, donde el periodista Sergio Rojas entregó más antecedentes sobre la deuda.

Según Rojas, la cifra asciende a 40 millones de pesos y se originó cuando Kaminski y su socio Jorge Gómez producían El show después del late en el canal Vive. En este programa, los realizadores debían pagar mensualmente por el uso del set, productores y camarógrafos. Sin embargo, problemas de liquidez habrían llevado a Kaminski y Gómez a pagar solo una parte del monto acordado, acumulando la millonaria deuda.

El nuevo revés laboral que sufrió Francisco Kaminski tras ser vinculado al caso del “Rey de Meiggs”

El nuevo revés laboral que sufrió Francisco Kaminski tras ser vinculado al caso del “Rey de Meiggs”

“Si pagaban cinco millones de pesos al mes, le decían a Julio: ‘este mes no tenemos los cinco, te adelantamos dos’. Y así empezaron hasta llegar a 40 millones”, relató Rojas.

Agregó que Kaminski continuó usando cheques de la sociedad, a nombre de Jorge Gómez, que eventualmente rebotaban: “Kaminski se queda con la sociedad y sigue dando cheques de la sociedad, que estaba a nombre de Jorge Gómez, cheques que rebotaban, por supuesto”, comentó Rojas.

Por último, Rojas indicó: “Julio habría hecho alguna suerte de condonación, pero hacía Jorge Gómez que es su amigo”.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Murió Martina? La impactante escena de Los Casablanca que dejó en shock a los seguidores de la teleserie de Mega
1

¿Murió Martina? La impactante escena de Los Casablanca que dejó en shock a los seguidores de la teleserie de Mega

Quién era la “Barbie-narco chilena”, la mujer que murió junto a sus hijos en un accidente en Fresia
2

Quién era la “Barbie-narco chilena”, la mujer que murió junto a sus hijos en un accidente en Fresia

Cortes de energía en Santiago: ¿qué comunas estarán sin luz durante siete horas?
3

Cortes de energía en Santiago: ¿qué comunas estarán sin luz durante siete horas?

Un temblor de 3,7 grados se registró en la región de Tarapacá hoy 13 de agosto: ¿dónde fue el epicentro?
4

Un temblor de 3,7 grados se registró en la región de Tarapacá hoy 13 de agosto: ¿dónde fue el epicentro?

Cómo fue el trágico accidente en el que murió “la Barbie narco chilena” junto a sus dos hijos
5

Cómo fue el trágico accidente en el que murió “la Barbie narco chilena” junto a sus dos hijos

Nueva alerta ambiental en Santiago: qué vehículos no podrán circular este miércoles 13 de agosto
6

Nueva alerta ambiental en Santiago: qué vehículos no podrán circular este miércoles 13 de agosto

Más Noticias
¿Murió Martina? La impactante escena de Los Casablanca que dejó en shock a los seguidores de la teleserie de Mega

¿Murió Martina? La impactante escena de Los Casablanca que dejó en shock a los seguidores de la teleserie de Mega

Quién era la “Barbie-narco chilena”, la mujer que murió junto a sus hijos en un accidente en Fresia

Quién era la “Barbie-narco chilena”, la mujer que murió junto a sus hijos en un accidente en Fresia

Cortes de energía en Santiago: ¿qué comunas estarán sin luz durante siete horas?

Cortes de energía en Santiago: ¿qué comunas estarán sin luz durante siete horas?

Un temblor de 3,7 grados se registró en la región de Tarapacá hoy 13 de agosto: ¿dónde fue el epicentro?

Un temblor de 3,7 grados se registró en la región de Tarapacá hoy 13 de agosto: ¿dónde fue el epicentro?

Nueva alerta ambiental en Santiago: qué vehículos no podrán circular este miércoles 13 de agosto

Nueva alerta ambiental en Santiago: qué vehículos no podrán circular este miércoles 13 de agosto

Metro inaugura experiencia de “El Principito”: dónde están las salas temáticas y tarjetas Bip!

Metro inaugura experiencia de “El Principito”: dónde están las salas temáticas y tarjetas Bip!

BancoEstado duplicó los montos en CuentaRUT: conocé los nuevos límites de transferencias y giros

BancoEstado duplicó los montos en CuentaRUT: conocé los nuevos límites de transferencias y giros

El Tren del Recuerdo cambia el recorrido a Valparaíso: ¿cuáles son los nuevos destinos?

El Tren del Recuerdo cambia el recorrido a Valparaíso: ¿cuáles son los nuevos destinos?

Comentarios