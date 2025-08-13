 Arrancó la venta de entradas para Atlético Tucumán en el estadio Martearena
Desde el mediodía, los hinchas del “Decano” comenzaron a adquirir sus entradas para el duelo de octavos de final de la Copa Argentina. La popular cuesta $35.000 y la platea, $50.000.

Así está la fila en la boletería sur del estadio Martearena. Foto de Benjamín Papaterra/LA GACETA.
Hace 1 Hs

Con camisetas celestes y blancas, los hinchas de Atlético comenzaron a copar desde el mediodía la boletería sur del estadio Padre Martearena para asegurarse un lugar en el duelo ante Newell’s, por los octavos de final de la Copa Argentina.

La venta comenzó a las 13 y se extenderá hasta las 17, dos horas antes del inicio del partido. Los fanáticos pueden comprar sus boletos en las ventanillas ubicadas en la boletería sur, que cuenta con un playón de estacionamiento para dejar los vehículos. Los precios son los mismos que en la Liga Tucumana: popular $35.000 y platea $50.000.

En las primeras horas, decenas de simpatizantes se acercaron para conseguir su entrada, tiñendo la zona de celeste y blanco. Los hinchas de Newell’s, en tanto, deben dirigirse a la boletería norte, sobre la calle Fernández Molinas.

Así, poco a poco, las calles de Salta empiezan a tomar color con la aparición de fanáticos de ambas parcialidades, aunque solo uno podrá festejar durante la noche de la “Linda”.

