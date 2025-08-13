Arrancó la venta de entradas para Atlético Tucumán en el estadio Martearena

La venta comenzó a las 13 y se extenderá hasta las 17, dos horas antes del inicio del partido. Los fanáticos pueden comprar sus boletos en las ventanillas ubicadas en la boletería sur, que cuenta con un playón de estacionamiento para dejar los vehículos. Los precios son los mismos que en la Liga Tucumana: popular $35.000 y platea $50.000.