Harvard reveló que la falta de este compuesto podría estar vinculada al alzheimer

La investigación que comprendió una década de estudio demostró por primera vez que el litio se encuentra de forma natural en nuestro cerebro y es el encargado del funcionamiento normal de las células de este órgano, evitando la degradación de los nervios. A la misma vez resolvieron que la pérdida de este metal era uno de los primeros cambios que conducían al Alzheimer. Esto se comparaba con la experiencia con ratones: una depleción similar de litio aceleraba el deterioro de la memoria.