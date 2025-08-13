Cortes de energía en Santiago: ¿qué comunas estarán sin luz durante siete horas?

Diversas comunas de la capital se enfrentarán a cortes de luz programados por parte de la empresa de electricidad Enel. Las interrupciones de energía durarán por hasta un total de siete horas de este miércoles 13 de agosto.
La compañía de energía dio a conocer que un total de doce comunas se verán afectadas por cortes de luz programados para hoy. Estos se detallan en la página web de la empresa como "actividades que realiza Enel Distribución para poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".
Vale mencionar, que en caso de que los cortes de luz afectan de manera directa a personas electrodependientes, los clientes pueden dar a conocer la situación en los siguientes números telefónicos: 600 696 0000 - 800 800 696 y 22 696 0000.
Cortes de luz en la Región Metropolitana: ¿cuáles serán las comunas afectadas?
Quilicura
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
La Florida
Primer corte desde las 09:30 hasta las 15:30 horas. Segundo corte desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Independencia
Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.
San Miguel
Primer corte desde las 10:00 hasta las 15:00 horas. Segundo corte desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Huechuraba
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
La Reina
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
Batuco
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
Peñalolén
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
Vitacura
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
Las Condes
Primer corte desde las 10:30 hasta las 16:30 horas. Segundo corte desde las 14:00 hasta las 15:00 horas. Tercer cortes desde las 15:30 hasta las 16:30 horas.
Providencia
Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
Macul
Desde las 23:30 hasta las 03:30 horas del jueves 14 de agosto.
De momento, no se ha entregado nueva información sobre otras comunas de la capital que se enfrenten a cortes de energía. En caso de que se agreguen nuevos sectores o comunas, la empresa lo dará a conocer por sus canales oficiales.