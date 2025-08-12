 Cortes de luz programados: qué comunas de Santiago que se verán afectadas este martes 12 de agosto
Cortes de luz programados: qué comunas de Santiago que se verán afectadas este martes 12 de agosto

Según dio a conocer Enel, las interrupciones en algunos casos se extenderán hasta por siete horas. Todos los detalles en la siguiente nota

El Ente Nacional para la Energía Eléctrica (Enel) informó este martes quevarias comunas de la capital experimentarán cortes de luz programados, con interrupciones que en algunos casos se extenderán hasta por siete horas.

Según detalló la compañía, un total de seis comunas de la Región Metropolitana serán afectadas por estos trabajos, los cuales corresponden a labores de mantenimiento, mejoras en la calidad del servicio y la conexión de nuevos clientes.

- Las Condes:

Primer corte de 14 a 15; segundo corte de 10.30 a 16.30; tercer corte de 15.30 a 16.30; cuarto corte de 9.30 a 10.30.

- Vitacura: 10.30 a 16.30

- Ñuñoa: 11 a 17.

- La Florida: 10 a 17.

- Maipú: 11 a 17.

Enel recordó que la información detallada sobre los sectores específicos y horarios puede ser consultada en su sitio web oficial. Además, la empresa reafirmó que estos trabajos forman parte de su compromiso por ofrecer un servicio más seguro y confiable para los usuarios de la Región Metropolitana

