Enel confirma cortes de luz en Estación Central y otras cuatro comunas para este lunes 11 de agosto

Enel informó que este lunes realizará una serie de cortes de suministro eléctrico en sectores específicos de cinco comunas de la Región Metropolitana. La medida forma parte de su plan de trabajos programados y, en algunos casos, se extenderá por hasta siete horas.
La compañía indicó que los detalles de las zonas afectadas y los horarios pueden consultarse en su sitio web oficial, donde se especifica el perímetro y la duración estimada de cada interrupción.
Cortes de luz en la Región Metropolitana: ¿qué comunas se verán afectadas este lunes 11 de agosto?
- Estación Central: desde las 10.30 las 16.30.
- Maipú: desde las 10 hasta las 16.
- Quilicura: desde las 10.30 hasta las 16.30. (Otro sector de la comuna estará sin servicio desde las 9.30 hasta las 15.30 horas).
- La Florida: desde las 10 hasta las 16.30.
- La Reina: desde las 10 hasta las 17.
Enel recordó que estos trabajos son parte de sus labores de mantenimiento y mejora de la red eléctrica, con el objetivo de optimizar el servicio y prevenir emergencias
¿Sufriste un corte de luz prolongado? Esta documentación puede ser clave para reclamar a Enel
Los cortes prolongados de energía eléctrica representan un problema recurrente para miles de usuarios en Chile, especialmente en zonas abastecidas por Enel. Iniciar un reclamo formal ante la compañía distribuidora requiere seguir un procedimiento específico y contar con la documentación adecuada para respaldar la solicitud.
Para realizar un reclamo a Enel por cortes de energía prolongados en Chile, puedes contactar a Enel directamente a través de su sitio web, teléfono o WhatsApp, o bien, presentar tu reclamo ante el SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor) o la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles). Para cualquiera de las opciones que elijas, debes seguir las siguientes recomendaciones:
1. Sitio web: Ingresa al sitio web de Enel y busca la sección de contacto o reclamos. Completa el formulario con tus datos, los detalles del corte y cualquier información adicional que respalde tu reclamo.
2. Teléfono: Llama a los números de atención al cliente de Enel (600 696 0000 o 800 800 696) para reportar el corte y solicitar información sobre el tiempo de reposición y posibles compensaciones.
3. WhatsApp: Contacta a Enel a través de su número de WhatsApp (+56 9 9444 7606) y describe el problema. Puedes adjuntar fotos o videos para respaldar tu reclamo.