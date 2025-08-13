Las tostadas son uno de los alimentos más compartidos por las personas que rigurosamente llevan a cabo su desayuno todos los días. Variando los ingredientes que se colocan en la superficie, la base permanece inmóvil como comida de todos los días. Pero si se desea cuidar de la salud es recomendable conocer qué tipo de pan es el más recomendable.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir alrededor de 250 gramos de pan al día, aunque esta cifra se modifica para aquellos que necesitan mayor cantidad de hidratos de carbono y valores de energía más altos. Sin embargo, existe una variedad amplia de panes que van desde baguette, brioche, árabe, bagel, hasta pan de centeno o maíz. Entre tantas posibilidades ¿cuál es la más óptima para la salud?
¿Cuál es el mejor pan para comer en el desayuno?
A pesar de que el pan sea un alimento necesario para nuestra dieta debido a que aporta energía para los procesos celulares, puede también ser contraproducente en las funciones del organismo, ya que está compuesto de almidones que pueden llegar rápido al estómago y así generar picos de glucosa en sangre y provocar hambre al poco tiempo de su ingesta.
Para evitar este proceso se recomienda en el desayuno evitar los panes blancos y en cambio sustituirlos por pan integral o pan de masa madre. Ambos alimentos presentan un alto contenido de fibra que favorece la digestión, brinda un efecto saciante por más tiempo y ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL (malo) en sangre. A su vez, el pan de masa madre contiene probióticos naturales que mejoran la salud intestinal y equilibran la flora bacteriana.
Características y ventajas del pan de masa madre en el desayuno
El pan de masa madre es un alimento que poco a poco ha ganado popularidad por su textura un tanto gomosa y su sabor ácido que combina perfectamente con otros ingredientes. La masa madre es un fermento que está compuesto a base de harina y agua, sin ningún otro agregado. La propia harina da como resultado una variedad de levaduras y bacterias que provocan la fermentación de la masa.
Este proceso hace que el pan de masa madre sea un aliado para la salud ya que permite digestiones ligeras debido a las bacterias presentes en él. Este tipo de pan posee más lactobacilos, un compuesto que facilita el proceso digestivo. A su vez es rico en vitaminas y minerales como el magnesio, potasio, vitamina E, calcio y zinc. Por último se convierte en uno de los más indicados para el desayuno ya que revela un índice glucémico más bajo por lo que evitan los conocidos picos de glucosa, lo que a su vez permite mantener niveles de azúcar en sangre estables y controlar el apetito.