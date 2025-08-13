¿Cuál es el mejor pan para comer en el desayuno?

Este proceso hace que el pan de masa madre sea un aliado para la salud ya que permite digestiones ligeras debido a las bacterias presentes en él. Este tipo de pan posee más lactobacilos, un compuesto que facilita el proceso digestivo. A su vez es rico en vitaminas y minerales como el magnesio, potasio, vitamina E, calcio y zinc. Por último se convierte en uno de los más indicados para el desayuno ya que revela un índice glucémico más bajo por lo que evitan los conocidos picos de glucosa, lo que a su vez permite mantener niveles de azúcar en sangre estables y controlar el apetito.