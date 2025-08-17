Los alimentos ideales para el cuidado de la memoria en los mayores de 60 años

A partir de los 60 años, el cuidado del cerebro se vuelve tan prioritario como el del resto del cuerpo. Al igual que otros órganos, necesita recibir los nutrientes adecuados para funcionar de manera óptima. Sin embargo, no todo vale a la hora de aportar el “combustible” que necesita la mente para funcionar correctamente. Expertos en neurociencia y nutrición coinciden en que la dieta tiene un papel determinante en la memoria, la concentración y la prevención de enfermedades neurodegenerativas.