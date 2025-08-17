 Los alimentos ideales para el cuidado de la memoria en los mayores de 60 años
Los alimentos ideales para el cuidado de la memoria en los mayores de 60 años

Una dieta rica en verduras y baja en grasas facilitará el desarrollo cognitivo del cerecho.

ALIMENTACIÓN. Introducir verduras y pescados en la dieta ayudará a mejorar el bienestar general después de los 60 años. FOTO TOMADA DE 65YMAS.COM
Hace 4 Hs

A partir de los 60 años, el cuidado del cerebro se vuelve tan prioritario como el del resto del cuerpo. Al igual que otros órganos, necesita recibir los nutrientes adecuados para funcionar de manera óptima. Sin embargo, no todo vale a la hora de aportar el “combustible” que necesita la mente para funcionar correctamente. Expertos en neurociencia y nutrición coinciden en que la dieta tiene un papel determinante en la memoria, la concentración y la prevención de enfermedades neurodegenerativas.

La relación entre nutrición y sistema nervioso central es estrecha. Tanto la serotonina como la melatonina se pueden regular mediante la alimentación. En este sentido, seguir una alimentación saludable basada en vegetales, frutas, legumbres, proteínas de calidad, frutos secos y semillas es fundamental. Estos alimentos, ricos en antioxidantes, vitaminas y ácidos grasos esenciales, ayudan a mejorar la circulación cerebral y a proteger las células nerviosas del envejecimiento prematuro.

Además de su impacto en la memoria y la atención, una dieta equilibrada contribuye al equilibrio de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, clave para mantener un buen estado de ánimo y potenciar el rendimiento cognitivo.

Alimentos que potencian la memoria y la concentración

- Frutas y verduras: arándanos, frutillas, naranjas, brócoli y espinacas, por su alto contenido en antioxidantes y vitamina C. Mejoran el flujo sanguíneo y protegen las células cerebrales del daño oxidativo. Lo ideal es consumirlas frescas, en ensaladas o como acompañamiento.

- Pescados grasos: salmón, caballa y atún, ricos en omega-3, fortalecen la memoria y reducen el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Se aconseja su consumo dos o tres veces por semana.

- Frutos secos: almendras, nueces y avellanas, con grasas saludables, antioxidantes y vitamina E, son perfectos para snacks o como complemento en ensaladas y yogures naturales.

- Cacao: el chocolate negro con un 85% de cacao o más, gracias a sus flavonoides, estimula la circulación cerebral y contribuye a mantener la memoria.

- Legumbres: lentejas, garbanzos y porotos, por su aporte de ácido fólico, fibra y proteínas, son esenciales para regenerar células cerebrales.

- Aceite de oliva virgen extra: mejora la circulación y reduce la inflamación neuronal, siendo un pilar de la alimentación saludable mediterránea.

Los alimentos que conviene evitar

Los especialistas advierten que los ultraprocesados y alimentos industriales, bajos en nutrientes y ricos en azúcares o “grasas trans”, no solo no aportan beneficios, sino que interfieren con la regulación ancestral del cerebro sobre el apetito. Esto favorece el sobrepeso y la pérdida de agudeza mental.

Asimismo, se recomienda limitar carne roja, manteca, margarinas, frituras, comida rápida y quesos grasos; evitar el alcohol y el tabaco; mantener un peso saludable; hidratarse con 1,5 a 2 litros de agua diarios y complementar la dieta con actividad física diaria.

