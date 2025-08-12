 Cecilia Sopeña, la ciclista viral en OnlyFans, exige borrar todo su pasado de Internet: “Mi nombre merece silencio y respeto”
España

Cecilia Sopeña, la ciclista viral en OnlyFans, exige borrar todo su pasado de Internet: “Mi nombre merece silencio y respeto”

La exdeportista, que dejó las carreras por el acoso sufrido tras su salto a la plataforma de contenido para adultos, ha activado su “derecho al olvido” para eliminar todo rastro de su etapa anterior. Ahora busca comenzar “una vida más consciente, ordenada y digna”, y advierte que tomará acciones legales contra cualquier difusión no autorizada de su imagen.

Hace 50 Min

La ciclista española Cecilia Sopeña, que dejó las competiciones por el acoso sufrido tras su salto a OnlyFans, ha decidido dar un paso firme para borrar su pasado digital. Amparada por el Artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la deportista exige eliminar de internet todo el contenido que no represente su nueva identidad.

De las carreras ciclistas a la polémica en OnlyFans

Cecilia Sopeña fue conocida en el mundo del deporte por su trayectoria como ciclista profesional, pero su vida dio un giro mediático cuando decidió unirse a OnlyFans, la plataforma de contenido para adultos. La exposición pública derivó en una oleada de acoso que la llevó a abandonar las competiciones y a replantearse su vida.

"Este mensaje nace desde la verdad de lo que soy hoy. Desde la calma de una mujer que ya no necesita explicar nada, pero ha elegido poner en palabras sus límites", declaró en redes sociales.

“He activado mi derecho al olvido”

En un comunicado, Sopeña anunció que ha puesto en marcha el derecho al olvido, una herramienta legal que permite eliminar información personal de internet.

“Tengo derecho a proteger mi imagen. Tengo derecho al olvido. He activado con mi equipo legal el derecho a eliminar todo aquello que ya no refleja quién soy ni cómo deseo ser recordada”, afirmó.

La ciclista también advirtió que tomará acciones legales contra cualquier contenido compartido sin su consentimiento:

“Esto incluye vídeos, imágenes, extractos y enlaces fuera de contexto o filtrados sin permiso. Todo lo que circule fuera de lo autorizado entrará en un proceso judicial amparado por la ley”.

Un nuevo comienzo personal y profesional

Aunque mantendrá abiertas algunas redes por motivos fiscales y contractuales, Sopeña asegura que ya no representan su identidad pública.

“Mi nombre merece ahora silencio, honor y dirección. Pido respeto y cuidado con lo que se difunde o comparte”, sentenció.

Con esta decisión, la exdeportista busca dejar atrás el ruido mediático y enfocarse en una etapa de mayor privacidad, dignidad y control sobre su imagen.

