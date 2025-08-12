El gobierno de España refuerza la vigilancia sobre las influencers de OnlyFans con un nuevo software contra la trata de personas

El Ministerio del Interior de España ha reforzado la capacidad de la Policía Nacional para investigar actividades ilícitas en plataformas como OnlyFans, con la adquisición de un software especializado diseñado para combatir la trata de seres humanos.
La herramienta, desarrollada por la empresa neerlandesa Web-IQ B.V., permitirá rastrear y analizar con mayor precisión la actividad de influencers en redes sociales, detectando perfiles que generan ingresos significativos y facilitando su fiscalización. La inversión asciende a 42.955 euros.
OnlyFans, en la mira por redes de trata
OnlyFans, que suma cerca de dos millones de usuarios en España, se ha convertido en una de las redes sociales más polémicas y opacas para las autoridades. Aunque para muchos creadores supone ingresos elevados y un estilo de vida ostentoso, la plataforma también ha sido señalada por ser utilizada como vía de captación por redes de explotación sexual.
Fuentes policiales advierten que algunas organizaciones controlan a mujeres con múltiples perfiles en la plataforma, contactan a clientes y, posteriormente, las obligan a prostituirse fuera de internet. En este contexto, OnlyFans funcionaría como una “puerta de entrada” al mundo de la prostitución, especialmente para jóvenes que buscan independencia económica.
Cómo funcionará el nuevo sistema
El software adquirido incorpora el sistema Voyager, que rastrea publicaciones, analiza patrones de actividad y detecta movimientos económicos relevantes en redes sociales. Este tipo de tecnología ya es utilizada por cuerpos de seguridad en distintos países, facilitando la identificación de redes criminales que operan de manera encubierta.
El desafío de otras plataformas
OnlyFans no es la única red utilizada con fines ilícitos. Plataformas como TikTok también han sido identificadas como espacios de captación, aunque las investigaciones se complican debido a que su matriz se encuentra en China, lo que dificulta el intercambio de información con las autoridades españolas.
Un sector en crecimiento y en sombra
Mientras crece el número de creadores y suscriptores en OnlyFans, las autoridades buscan equilibrar el respeto a la actividad legal con la necesidad de frenar delitos graves asociados. Con esta nueva herramienta, la Policía Nacional espera reforzar el control y prevenir la explotación de personas en entornos digitales.