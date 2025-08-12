El gobierno de España refuerza la vigilancia sobre las influencers de OnlyFans con un nuevo software contra la trata de personas

OnlyFans, en la mira por redes de trata

OnlyFans, que suma cerca de dos millones de usuarios en España, se ha convertido en una de las redes sociales más polémicas y opacas para las autoridades. Aunque para muchos creadores supone ingresos elevados y un estilo de vida ostentoso, la plataforma también ha sido señalada por ser utilizada como vía de captación por redes de explotación sexual.