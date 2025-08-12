Adolescentes en España ven a OnlyFans como alternativa laboral desde los 12 años, según un estudio

Un estudio publicado en la revista Sexuality & Cultures revela que adolescentes españoles, incluso desde los 12 años, consideran a la plataforma OnlyFans como una opción viable frente al trabajo tradicional, principalmente por el atractivo económico que proyecta en redes sociales.
La investigación, basada en grupos de discusión con 164 jóvenes de entre 12 y 14 años, detectó que los adolescentes poseen un conocimiento detallado del modelo de negocio de OnlyFans. En el caso de muchas chicas, esta percepción surge de una tensión entre el deseo de autonomía y la presión económica, viéndolo como una supuesta elección libre ante necesidades financieras.
Redes sociales y cultura hipersexualizada
El estudio advierte que las redes sociales promueven la creación de contenido erótico como un medio accesible y “empoderador” para lograr independencia económica, sobre todo entre jóvenes que cumplen con determinados estándares de belleza. Sin embargo, esta visión ignora riesgos como la explotación, el ciberacoso y los efectos psicológicos a largo plazo.
También se observaron diferencias de género: las chicas mostraron mayores preocupaciones relacionadas con la imagen corporal, la seguridad y el juicio social; mientras que los chicos tendieron a enfocarse en el potencial económico de la plataforma, con un enfoque más desapegado.
Piden reforzar la educación sexual y digital
Las autoras del estudio alertan sobre la normalización de la autopresentación sexualizada en la adolescencia, impulsada por una cultura digital hipersexualizada. Por ello, recomiendan fortalecer la educación sexual y digital con programas que aborden no solo la seguridad en línea, sino también las implicaciones emocionales, económicas y de poder que conlleva la producción de contenido sexual en internet.