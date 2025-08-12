Adolescentes en España ven a OnlyFans como alternativa laboral desde los 12 años, según un estudio

La investigación, basada en grupos de discusión con 164 jóvenes de entre 12 y 14 años, detectó que los adolescentes poseen un conocimiento detallado del modelo de negocio de OnlyFans. En el caso de muchas chicas, esta percepción surge de una tensión entre el deseo de autonomía y la presión económica, viéndolo como una supuesta elección libre ante necesidades financieras.