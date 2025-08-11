 Justo en la infancia: Demi Lovato y Joe Jonas, juntos otra vez, interpretaron “This is me”
Secciones
EspectáculosFamosos

Justo en la infancia: Demi Lovato y Joe Jonas, juntos otra vez, interpretaron “This is me”

La ex chica Disney fue la invitada estrella para un concierto que dieron los Jonas Brothers en Nueva Jersey.

Joe Jonas y Demi Lovato fueron la sensación en Disney después del estreno de High School Musical.
Hace 1 Hs

Las redes sociales se llenaron de nostalgia de los últimos veinteañeros y treintañeros recientes. Es que dos súper estrellas de Disney volvieron a reunirse para interpretar una canción que marcó las infancias tardías y adolescencias tempranas de millones de jóvenes alrededor de todo el mundo.

Conocé cómo aplicar a las pasantías 2025 de Disney y cuáles son los requisitos

Conocé cómo aplicar a las pasantías 2025 de Disney y cuáles son los requisitos

Joe Jonas y Demi Lovato se pararon nuevamente juntos sobre un escenario y cantaron “This is me”. Atrás quedaron las diferencias amorosas, las rupturas, los rumores y los escándalos. A los 32 años de Lovato y los 35 de Jonas –ambos a punto de cumplir un año más–, los artistas pudieron hacer las paces y dar con el gusto a los fanáticos durante la gira de los “Jonas Brothers”, la banda de Joe.

“Greetings from your Hometown Tour”, es el nombre que recibió el paseo por los escenarios y que este domingo se presentó en Nueva Jersey. La estrella invitada no decepcionó y junto a su ex pareja desató un momento electrificante que dejó a los fans con ganas de más. Aunque otros artistas como Marshmello, Dean Lewis y Big Rob también participaron del tour, fue Lovato la que se robó la noche.

Qué fue de la relación de Demi Lovato y Joe Jonas

Jonas y Lovato se conocieron en 2007, cuando él tenía 18 y ella 15 años. Tras meses de grabar juntos “Camp Rock”, la película de Disney Channel dirigida por Matthew Diamond, llegó rápidamente la filmación de “Camp Rock 2: The Final Jam”. En el reencuentro, los protagonistas empezaron a compartir momentos más íntimos y en 2010 terminaron siendo novios.

Pero el romance duró solo unos meses y terminó pronto, según ambos declararon en diferentes oportunidades, por un acuerdo mutuo, y continuaron siendo muy buenos amigos. “En este negocio es muy difícil encontrar personas que te acompañen toda la vida –declaró Jonas en un momento–. Cuando conocí a Demi, supe enseguida que nuestra amistad era muy fuerte”.

Pero hubo momentos en que ambos dejaron claro que la separación había terminado con un corazón roto: el de Demi. “Estuvimos muchos años juntos, pero nuestra relación se enfrió y terminamos poniendo punto final a nuestra historia sentimental”, reconoció la actriz y cantante en una entrevista para el programa “Nightingale News” 2013.

También sostuvo que durante mucho tiempo estuvo enojada y no podía mirarlo a la cara o participar de los mismos eventos. Esto sucedió hasta que decidieron arreglar los problemas y terminar como buenos amigos. “Ahora me alegro de poder decir que Joe es parte de mi familia, al igual que su hermano Nick, ya que ellos siempre han estado a mi lado cuando los necesité”.

Temas Jonas BrothersDemi LovatoDisney
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español
1

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán
2

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Javier Noguera: El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta
3

Javier Noguera: "El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta"

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei
4

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei

Comienza una semana completa de paro en la UNT
5

Comienza una semana completa de paro en la UNT

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana
6

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana

Más Noticias
Si te llaman de estos números en WhatsApp, ¡no los atiendas! Son una estafa

Si te llaman de estos números en WhatsApp, ¡no los atiendas! Son una estafa

Quién es la modelo y empresaria que estaría iniciando un romance con Martín Menem

Quién es la modelo y empresaria que estaría iniciando un romance con Martín Menem

A las bajas temperaturas, se suman alertas amarillas y naranjas por lluvias y viento

A las bajas temperaturas, se suman alertas amarillas y naranjas por lluvias y viento

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

Cómo conectarte a una red WiFi desde tu celular sin saber la contraseña

Cómo conectarte a una red WiFi desde tu celular sin saber la contraseña

Comentarios