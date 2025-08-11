Justo en la infancia: Demi Lovato y Joe Jonas, juntos otra vez, interpretaron “This is me”

Las redes sociales se llenaron de nostalgia de los últimos veinteañeros y treintañeros recientes. Es que dos súper estrellas de Disney volvieron a reunirse para interpretar una canción que marcó las infancias tardías y adolescencias tempranas de millones de jóvenes alrededor de todo el mundo.
Joe Jonas y Demi Lovato se pararon nuevamente juntos sobre un escenario y cantaron “This is me”. Atrás quedaron las diferencias amorosas, las rupturas, los rumores y los escándalos. A los 32 años de Lovato y los 35 de Jonas –ambos a punto de cumplir un año más–, los artistas pudieron hacer las paces y dar con el gusto a los fanáticos durante la gira de los “Jonas Brothers”, la banda de Joe.
“Greetings from your Hometown Tour”, es el nombre que recibió el paseo por los escenarios y que este domingo se presentó en Nueva Jersey. La estrella invitada no decepcionó y junto a su ex pareja desató un momento electrificante que dejó a los fans con ganas de más. Aunque otros artistas como Marshmello, Dean Lewis y Big Rob también participaron del tour, fue Lovato la que se robó la noche.
Qué fue de la relación de Demi Lovato y Joe Jonas
Jonas y Lovato se conocieron en 2007, cuando él tenía 18 y ella 15 años. Tras meses de grabar juntos “Camp Rock”, la película de Disney Channel dirigida por Matthew Diamond, llegó rápidamente la filmación de “Camp Rock 2: The Final Jam”. En el reencuentro, los protagonistas empezaron a compartir momentos más íntimos y en 2010 terminaron siendo novios.
Pero el romance duró solo unos meses y terminó pronto, según ambos declararon en diferentes oportunidades, por un acuerdo mutuo, y continuaron siendo muy buenos amigos. “En este negocio es muy difícil encontrar personas que te acompañen toda la vida –declaró Jonas en un momento–. Cuando conocí a Demi, supe enseguida que nuestra amistad era muy fuerte”.
Pero hubo momentos en que ambos dejaron claro que la separación había terminado con un corazón roto: el de Demi. “Estuvimos muchos años juntos, pero nuestra relación se enfrió y terminamos poniendo punto final a nuestra historia sentimental”, reconoció la actriz y cantante en una entrevista para el programa “Nightingale News” 2013.
También sostuvo que durante mucho tiempo estuvo enojada y no podía mirarlo a la cara o participar de los mismos eventos. Esto sucedió hasta que decidieron arreglar los problemas y terminar como buenos amigos. “Ahora me alegro de poder decir que Joe es parte de mi familia, al igual que su hermano Nick, ya que ellos siempre han estado a mi lado cuando los necesité”.