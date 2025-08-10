Acusan a show de magia en Temuco de "inapropiado": una bailarina desató una fuerte polémica en el Día del Niño

En medio de la controversia por el show del pasado jueves, el “Mago Renato” alzó la voz y se defendió de las críticas. “Han sacado de contexto mi show de magia que realicé el día jueves 7 de agosto. Se menciona que una de las bailarinas de mi staff que me apoyó en este show ejecutó un baile inapropiado para los niños. Mientras pensaba en esto, entonces, todos los niños tendrían que tener prohibido el acceso a los circos, porque el baile que ella realizó es un baile de contorsionismo y en este tipo de espectáculos son muy comunes”, expresó en redes sociales.