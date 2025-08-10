Acusan a show de magia en Temuco de "inapropiado": una bailarina desató una fuerte polémica en el Día del Niño

El festejo del Día del Niño en Temuco, en la región chilena de Araucanía, se vio empañada por una polémica en el Teatro Municipal. El “Mago Renato”, que actuaba frente a un público infantil de varios colegios, incluyó en su show a una bailarina cuyo vestuario y performance fueron duramente criticados por ser “inapropiados”.
La controversia provocó una reacción inmediata entre los asistentes, llevando a la concejala Micaela Becker (RN) a pedir la remoción del director del DAEM, Marcelo Segura. Segura, defendiéndose, explicó que habían sido invitados a un evento familiar y que la bailarina, cuya actuación y vestimenta no esperaban, lo llevó a interponer un reclamo formal ante la productora y el mago. También confirmó que presentó un reclamo formal ante la productora y el mago Renato.
Polémica por un show inapropiado por el Día del Niño: la respuesta de las autoridades del teatro
En un comunicado, el Teatro Municipal de Temuco y la Corporación Cultural de la comuna se desvincularon de la polémica del show, explicando que el evento se realizó bajo la modalidad de arriendo de sala. Esto significa que el organizador fue el único responsable del contenido, el guion y la puesta en escena.
Aunque el acuerdo incluía una función gratuita para niños de escuelas coordinada con el DAEM, el Teatro Municipal aseguró que no tuvo ninguna participación en la producción ni en la selección de los números artísticos. Señalaron que, confiando en la buena fe del artista, el espectáculo se presentó como una función infantil y familiar, por lo que lamentan que algunos aspectos no hayan sido adecuados para el público ni para los niños.
¿Qué dijo el Mago Renato sobre el polémico show?
En medio de la controversia por el show del pasado jueves, el “Mago Renato” alzó la voz y se defendió de las críticas. “Han sacado de contexto mi show de magia que realicé el día jueves 7 de agosto. Se menciona que una de las bailarinas de mi staff que me apoyó en este show ejecutó un baile inapropiado para los niños. Mientras pensaba en esto, entonces, todos los niños tendrían que tener prohibido el acceso a los circos, porque el baile que ella realizó es un baile de contorsionismo y en este tipo de espectáculos son muy comunes”, expresó en redes sociales.
“Lamentablemente la vestimenta, a través de las contorsiones que cualquier bailarina puede realizar, se puede mover de su posición original y eso no tiene que ver con que nosotros le hayamos querido dar una connotación sexual a nuestro show, donde insisto, se entiende que es un show familiar y para los niños”, añadió.
En ese sentido, reveló que, tras la polémica, la bailarina tiene un “conflicto emocional grave, donde se ha visto afectada su imagen”. “Entiendo que las entidades públicas que aparecen también mencionadas intentan también desmarcarse de este tipo de situaciones. Insisto en que es por temas políticos de los que yo jamás me haré parte”, afirmó.