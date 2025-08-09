Alineación planetaria del 10 de agosto: a qué hora y cuál es el lugar ideal para verlo desde Chile

El mes de agosto de 2025 traerá consigo uno de los eventos astronómicos más esperados del año: una alineación planetaria. El 10 de agosto, seis cuerpos celestes (Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y Urano) se mostrarán alineados en un “desfile planetario” que, pese a la distancia real que los separa, lucirá como una formación casi perfecta en el cielo.
Este fenómeno se produce cuando varios planetas del sistema solar se agrupan en el mismo lado del Sol y, vistos desde la Tierra, parecen estar dispuestos en línea recta. Sin embargo, la disposición es solo visual: sus órbitas son elípticas y cada planeta sigue su propio recorrido, pero la perspectiva terrestre crea la impresión de una alineación total.
Alineación planetaria del 10 de agosto: a qué hora será visible el desfile de seis planetas
Para ver la alineación planetaria en su máximo esplendor, se recomienda mirar al horizonte este-noreste durante las horas previas al amanecer del domingo 10 de agosto, específicamente entre las 4:00 y las 6:00 de la madrugada. En este periodo, el cielo oscuro te permitirá ver los planetas con mayor claridad.
Es crucial encontrar un lugar alejado de las luces de la ciudad para que no interfieran con tu visión. Si bien el evento alcanzará su punto máximo este domingo, la alineación continuará siendo visible durante los días siguientes, ofreciéndote varias oportunidades para disfrutar del espectáculo.
Los observadores de Chile tendrán el privilegio de ver esta impresionante alineación planetaria. Sin embargo, las mejores vistas estarán en la zona norte del país, donde el cielo será más claro y libre de nubes. El Valle del Elqui, conocido por ser un punto de observación astronómica de renombre, será uno de los lugares ideales para presenciar este fenómeno. En otras regiones del norte, como Atacama, la visibilidad será igualmente excelente.