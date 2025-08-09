Alineación planetaria del 10 de agosto: a qué hora y cuál es el lugar ideal para verlo desde Chile

Los observadores de Chile tendrán el privilegio de ver esta impresionante alineación planetaria. Sin embargo, las mejores vistas estarán en la zona norte del país, donde el cielo será más claro y libre de nubes. El Valle del Elqui, conocido por ser un punto de observación astronómica de renombre, será uno de los lugares ideales para presenciar este fenómeno. En otras regiones del norte, como Atacama, la visibilidad será igualmente excelente.