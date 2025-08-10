Histórica ola de calor en España: 44 provincias están en alerta por máximas superiores a los 42°

La Aemet prevé para el lunes un ascenso de las temperaturas en el Ebro, el sur, este y Cantábrico oriental, mientras que descenderán en el noroeste, sobre todo en Galicia. Se esperan máximas de hasta 38 °C en el interior de la península (con picos de 40 °C) y cerca de los 40 °C en el suroeste. En el valle del Guadalquivir y en el Ebro podrían superar los 42 °C.