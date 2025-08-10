 Histórica ola de calor en España: 44 provincias están en alerta por máximas superiores a los 42°
Histórica ola de calor en España: 44 provincias están en alerta por máximas superiores a los 42°

La Aemet espera que este episodio de altas temperaturas se extienda, según la previsión actual, hasta el próximo jueves. Las islas Canarias soporta temperaturas infernales.

Ola de calor en España: Las islas Canarias soporta temperaturas infernales.
Hace 22 Min

España enfrenta una de las olas de calor más intensas de su historia, con 44 de las 50 provincias del país en alerta por temperaturas extremas que superan los 42°C. Esta situación climática excepcional ha puesto a las autoridades en máxima alerta.  Las previsiones meteorológicas indican que este fenómeno persistirá durante varios días, y afectará a la mayor parte del territorio peninsular y las islas.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido alertas de nivel naranja y rojo en numerosas regiones. Los expertos advierten sobre el alto riesgo de incendios forestales y los peligros para la salud, especialmente para grupos vulnerables como ancianos y niños. Esta ola de calor no solo marca un récord en cuanto a su intensidad y duración, sino que también subraya la creciente vulnerabilidad de España a los efectos del cambio climático.

Ola de calor en España: ¿qué provincias están en alerta por altas temperaturas?

Este domingo, un total de 44 provincias están en aviso por calor. El nivel rojo afecta a Gran Canaria, el sur y este de Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura.

El aviso naranja, que indica riesgo importante, se extiende por La Palma, La Gomera, El Hierro, Ribera del Ebro (La Rioja y Navarra), el centro de Navarra, Madrid (Sierra, Metropolitana, Henares, Sur, Vegas y Oeste), Lugo, Ourense, Badajoz, Cáceres, Girona, Lleida, Ciudad Real, Toledo, Ávila, León, Valladolid, Zamora, Cantabria del Ebro, Huesca, Zaragoza, Córdoba, Jaén y Sevilla.

El aviso amarillo se mantiene en Cádiz, Granada, Huelva, Teruel, el sur de Asturias (Cordillera y Picos de Europa), Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Barcelona, Tarragona, A Coruña, Pontevedra, Pirineo navarro, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Ibérica riojana y el centro de Mallorca.

La Aemet prevé para el lunes un ascenso de las temperaturas en el Ebro, el sur, este y Cantábrico oriental, mientras que descenderán en el noroeste, sobre todo en Galicia. Se esperan máximas de hasta 38 °C en el interior de la península (con picos de 40 °C) y cerca de los 40 °C en el suroeste. En el valle del Guadalquivir y en el Ebro podrían superar los 42 °C.

¿Cuándo comenzará a ceder ola de calor en España?

En la Península Ibérica, los descensos de temperatura se esperan a partir del martes, aunque se limitarán al extremo norte y la zona nororiental. A partir del miércoles, los descensos se volverán más generales, aunque su magnitud es incierta. A pesar de esto, se prevé que las altas temperaturas persistan y se cumplan los criterios de ola de calor hasta, al menos, el jueves.

En las Islas Canarias, la ola de calor comenzará a ceder el lunes, aunque las temperaturas seguirán muy altas, superando los 39 °C en zonas interiores y los 40 °C en los valles de Gran Canaria. Habrá calima intensa. Las temperaturas empezarán a normalizarse a partir del martes, marcando el fin de la ola de calor en las islas.

