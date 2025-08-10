Histórica ola de calor en España: 44 provincias están en alerta por máximas superiores a los 42°

España enfrenta una de las olas de calor más intensas de su historia, con 44 de las 50 provincias del país en alerta por temperaturas extremas que superan los 42°C. Esta situación climática excepcional ha puesto a las autoridades en máxima alerta. Las previsiones meteorológicas indican que este fenómeno persistirá durante varios días, y afectará a la mayor parte del territorio peninsular y las islas.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido alertas de nivel naranja y rojo en numerosas regiones. Los expertos advierten sobre el alto riesgo de incendios forestales y los peligros para la salud, especialmente para grupos vulnerables como ancianos y niños. Esta ola de calor no solo marca un récord en cuanto a su intensidad y duración, sino que también subraya la creciente vulnerabilidad de España a los efectos del cambio climático.
Ola de calor en España: ¿qué provincias están en alerta por altas temperaturas?
Este domingo, un total de 44 provincias están en aviso por calor. El nivel rojo afecta a Gran Canaria, el sur y este de Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura.
El aviso naranja, que indica riesgo importante, se extiende por La Palma, La Gomera, El Hierro, Ribera del Ebro (La Rioja y Navarra), el centro de Navarra, Madrid (Sierra, Metropolitana, Henares, Sur, Vegas y Oeste), Lugo, Ourense, Badajoz, Cáceres, Girona, Lleida, Ciudad Real, Toledo, Ávila, León, Valladolid, Zamora, Cantabria del Ebro, Huesca, Zaragoza, Córdoba, Jaén y Sevilla.
El aviso amarillo se mantiene en Cádiz, Granada, Huelva, Teruel, el sur de Asturias (Cordillera y Picos de Europa), Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Barcelona, Tarragona, A Coruña, Pontevedra, Pirineo navarro, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Ibérica riojana y el centro de Mallorca.
La Aemet prevé para el lunes un ascenso de las temperaturas en el Ebro, el sur, este y Cantábrico oriental, mientras que descenderán en el noroeste, sobre todo en Galicia. Se esperan máximas de hasta 38 °C en el interior de la península (con picos de 40 °C) y cerca de los 40 °C en el suroeste. En el valle del Guadalquivir y en el Ebro podrían superar los 42 °C.
¿Cuándo comenzará a ceder ola de calor en España?
En la Península Ibérica, los descensos de temperatura se esperan a partir del martes, aunque se limitarán al extremo norte y la zona nororiental. A partir del miércoles, los descensos se volverán más generales, aunque su magnitud es incierta. A pesar de esto, se prevé que las altas temperaturas persistan y se cumplan los criterios de ola de calor hasta, al menos, el jueves.
En las Islas Canarias, la ola de calor comenzará a ceder el lunes, aunque las temperaturas seguirán muy altas, superando los 39 °C en zonas interiores y los 40 °C en los valles de Gran Canaria. Habrá calima intensa. Las temperaturas empezarán a normalizarse a partir del martes, marcando el fin de la ola de calor en las islas.