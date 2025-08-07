Ola de calor en España: instan a cerrar persianas y cortinas en casa a estas horas del día

España atraviesa una intensa ola de calor, con máximas que alcanzarán los 40 a 43 ºC en algunas regiones, según los últimos avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Este fenómeno se prolongará, como mínimo, hasta el próximo miércoles 13 de agosto, por lo que las autoridades instan a la población a tomar medidas para proteger sus hogares y evitar golpes de calor.