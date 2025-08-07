Ola de calor en España: instan a cerrar persianas y cortinas en casa a estas horas del día

España atraviesa una intensa ola de calor, con máximas que alcanzarán los 40 a 43 ºC en algunas regiones, según los últimos avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Este fenómeno se prolongará, como mínimo, hasta el próximo miércoles 13 de agosto, por lo que las autoridades instan a la población a tomar medidas para proteger sus hogares y evitar golpes de calor.
Una de las principales recomendaciones de los expertos es cerrar persianas y cortinas durante el día, especialmente a partir de las 11:00 o 12:00 horas, cuando comienzan a subir las temperaturas con mayor intensidad.
¿Por qué cerrar persianas y cortinas ayuda a combatir el calor?
Según el Departamento de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat de Cataluña, mantener ventanas, persianas y cortinas cerradas durante las horas de más sol ayuda a aislar térmicamente la vivienda y a evitar el sobrecalentamiento de las estancias.
En este sentido, usar cortinas oscuras o térmicas, además de persianas bajadas durante el día, puede reducir significativamente el ingreso de calor. Las ventanas solo deben abrirse por la noche o a primera hora de la mañana para ventilar y refrescar el ambiente.
“Actúan como barrera contra la entrada de los rayos solares y colaboran en la regulación de la temperatura interior”, subrayan desde la Generalitat.
Temperaturas extremas hasta el 13 de agosto
La AEMET ha alertado que esta ola de calor en España continuará al menos hasta mediados de la próxima semana. Las noches también serán sofocantes, con mínimas que no bajarán de los 23-25 ºC en las zonas más cálidas del país.
Para el lunes y martes se prevé un nuevo repunte de temperaturas, especialmente en el suroeste e interior del nordeste peninsular, mientras que el norte podría comenzar a experimentar un leve descenso.
Aun así, las temperaturas seguirán siendo anormalmente altas, incluso el miércoles 13, cuando se espera que el episodio comience a remitir.
Consejos para mantener tu casa fresca durante la ola de calor
Cierra persianas, cortinas y ventanas a media mañana y mantenlas así hasta la noche.
Ventila solo por la noche o a primera hora de la mañana.
Utiliza ventiladores o aparatos de aire acondicionado de manera eficiente.
Evita encender electrodomésticos que generen calor (horno, lavavajillas) durante el día.
Permanece en las estancias más frescas de la casa.