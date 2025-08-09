Aemet confirma el fin de la ola de calor en España: ¿cuándo bajarán las temperaturas?

Península: el domingo continuará con temperaturas extremas. Se prevé un notable ascenso en el Cantábrico y el norte del litoral mediterráneo, con máximas que superarán los 34-36 ºC. En el interior peninsular y en Mallorca, se alcanzarán los 36-38 ºC, mientras que en los valles del Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Miño y Ebro, así como en el Duero y el Ampurdán, las temperaturas podrían llegar a los 39-40 ºC.