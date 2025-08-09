Aemet confirma el fin de la ola de calor en España: ¿cuándo bajarán las temperaturas?

La Aemet ha emitido una nueva actualización sobre la ola de calor que afecta a España desde el domingo 3 de agosto. Gran parte de la Península y las Islas Canarias (en alerta roja) han experimentado calor extremo durante los últimos días, una situación que se espera que se extienda hasta el jueves 14, según el organismo meteorológico.
"Persiste una masa de aire cálido y seco sobre gran parte de la Península y Canarias. Este hecho, unido a la elevada insolación propia del verano, está haciendo que se registren valores térmicos más altos que los habituales para esta época del año, conformando un episodio de ola de calor", detalla la Aemet en su reporte diario.
En este sentido, el organismo enfatiza que este fin de semana se alcanzarán 40° y 42° en valles del nordeste y de la mitad sur peninsular. A comienzos de la semana que viene podrían incluso registrarse 42° y 44°.
La ola de calor no da tregua en España: ¿cuándo comenzarán a bajar las temperaturas?
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido una nueva actualización sobre la intensa ola de calor que afecta a España. El episodio, que comenzó el pasado domingo 3 de agosto, se extenderá por al menos una semana y media, con un pico de temperaturas que se espera para el lunes 11:
Previsiones por zonas
Península: el domingo continuará con temperaturas extremas. Se prevé un notable ascenso en el Cantábrico y el norte del litoral mediterráneo, con máximas que superarán los 34-36 ºC. En el interior peninsular y en Mallorca, se alcanzarán los 36-38 ºC, mientras que en los valles del Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Miño y Ebro, así como en el Duero y el Ampurdán, las temperaturas podrían llegar a los 39-40 ºC.
Canarias: la ola de calor alcanzará su punto máximo durante el fin de semana. Este sábado se esperan temperaturas superiores a los 37-39 ºC, con picos de 40 ºC en valles interiores de Gran Canaria. La calima intensa también afectará a la parte oriental del archipiélago. Las noches serán igualmente sofocantes, con mínimas que no bajarán de los 26-28 ºC.
Ola de calor en España: pronóstico para la próxima semana
Lunes 11: será el día más caluroso en algunas regiones. Se esperan subidas de temperatura en la cuenca del Ebro, el sur y este peninsular y el Cantábrico oriental. En el cuadrante suroccidental, en particular en los valles de los grandes ríos, las temperaturas superarán los 39-40 ºC, pudiendo incluso alcanzar los 42 ºC en el Guadalquivir y en el Ebro.
Martes 12: Las temperaturas comenzarán a descender, aunque de forma leve y localizada en el norte y noreste de la Península. Se mantendrán por encima de los 36-38 ºC en la mayoría del territorio y podrían superar los 42 ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.
Miércoles 13 en adelante: La Aemet pronostica un descenso más generalizado, pero advierte que, debido a las altas temperaturas acumuladas, es probable que la ola de calor se mantenga hasta el jueves 14. Las máximas podrían seguir superando los 38-40 ºC en los valles de los grandes ríos y los 36-38 ºC en el interior y el este peninsular.
Por otro lado, las temperaturas nocturnas se mantendrán muy elevadas, con valores superiores a los 22-25 ºC en la mitad sur de la Península, los litorales mediterráneos y la depresión del Ebro.