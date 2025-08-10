El loro superdotado y por qué tu charla con ChatGPT es un “truco de magia”

Pero bueno no hablamos de Lorenzo sino de la IA. Este loro se leyó todo Wikipedia, todas las novelas de Borges, todos los manuales de física cuántica y hasta los tuits de Elon Musk. Y lo que no lo leyó ahora lo inventó. Ya que los nuevos Modelos de Lenguaje Grandes (LLM) ahora también se entrenan con lo que se llaman datos sintéticos. Vos le hablás, y el tipo te responde con una coherencia que asusta. Le pedís un poema y te lo escribe al estilo de Neruda. Le preguntás por la batalla de Tucumán y te da una clase de historia o te tira probabilidades (absurdas) para los burros.