La ola de calor dejará tormentas secas en España: ¿en qué consiste este fenómeno y por qué es tan peligroso?

Durante los próximos días, la ola de calor en Españavendrá acompañada de un fenómeno meteorológico extremo.
¿Qué es una tormenta seca?
Las tormentas secas son un fenómeno meteorológico que ocurre cuando las nubes generan precipitaciones, pero la lluvia se evapora antes de tocar el suelo debido al ambiente extremadamente cálido y seco en las capas bajas de la atmósfera.
Estas tormentas están asociadas a reventones secos, un tipo de corriente descendente de aire que se origina en nubes convectivas. Al alcanzar el suelo, generan fuertes rachas de viento, que pueden superar los 100 km/h, sin acompañarse de precipitaciones visibles.
Este tipo de tormentas son habituales en entornos áridos o durante olas de calor intensas, y su principal riesgo es que combinan actividad eléctrica con ausencia de lluvia, lo que aumenta significativamente el riesgo de incendios forestales.
Tipos de reventones: ¿qué ocurre durante una tormenta seca?
Los meteorólogos distinguen tres tipos principales de reventones:
Reventones húmedos: acompañados de lluvia intensa.
Reventones cálidos: combinan calor con humedad, pero sin lluvias destacadas.
Reventones secos: predominan en tormentas donde la lluvia no llega al suelo.
En el caso actual, los reventones secos serán los protagonistas durante la ola de calor, provocando vientos extremos, sin el alivio de la lluvia, pero con descargas eléctricas frecuentes.
¿Dónde se esperan tormentas secas en España?
Según el modelo meteorológico de Meteored, estos son los territorios donde se prevé la mayor actividad convectiva y aparición de tormentas secas entre jueves y viernes de agosto:
Jueves
Andalucía
Sureste de Extremadura
Ciudad Real
Sistema Ibérico (interior este)
Pirineo catalán y aragonés
Viernes :
Andalucía (intensificación)
Resto de Extremadura
Sur y oeste de Castilla-La Mancha
Cordillera Cantábrica
Montañas de Galicia
Pirineos
Las únicas zonas donde se prevén lluvias más abundantes son el Pirineo, Sierra Nevada y partes del Sistema Ibérico, aunque también podrían estar acompañadas de fenómenos eléctricos sin descargas significativas de agua.
¿Por qué las tormentas secas son tan peligrosas?
El principal riesgo de las tormentas secas radica en que provocan rayos sin lluvia, que pueden prender vegetación seca en zonas rurales o forestales. En un contexto de ola de calor, sequía acumulada y fuertes vientos, las condiciones son ideales para el inicio y propagación rápida de incendios forestales.
Además, las rachas de viento violentas y repentinas pueden derribar árboles, señales y estructuras, y complicar el tráfico terrestre y aéreo.
Recomendaciones ante tormentas secas y ola de calor
La AEMET y Protección Civil recomiendan:
Evitar actividades al aire libre en zonas boscosas o con vegetación seca.
No encender fuego ni utilizar herramientas que puedan generar chispas.
Estar atentos a la previsión meteorológica local.
Refugiarse en zonas seguras en caso de rachas de viento repentinas.
Informarse sobre las alertas activas en la web de AEMET o apps de meteorología como Meteored.