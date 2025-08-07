La ola de calor dejará tormentas secas en España: ¿en qué consiste este fenómeno y por qué es tan peligroso?

¿Por qué las tormentas secas son tan peligrosas?

El principal riesgo de las tormentas secas radica en que provocan rayos sin lluvia, que pueden prender vegetación seca en zonas rurales o forestales. En un contexto de ola de calor, sequía acumulada y fuertes vientos, las condiciones son ideales para el inicio y propagación rápida de incendios forestales.