Cómo preparar la poderosa sopa que cura las gripes más fuertes y aumenta las defensas

Se sabe que comer bien es beneficioso para el organismo y para sus diferentes sistemas, entre ellos el inmunológico. Casi el 70% de nuestro sistema inmune depende de nuestra alimentación. En este sentido, las sopas a base de verduras y caldo son de gran ayuda porque aportan nutrientes, como vitaminas, minerales y fibra, y al mismo tiempo son bajas en calorías.
Las sopas y los caldos son beneficiosos para la salud en general, ya que la sustancia de los ingredientes, el calor y la textura de la misma hacen que el cuerpo se sienta protegido y satisfecho.
Una de las mejores opciones para aquellas personas que padecen alguna enfermedad o un cuadro gripal, una taza de sopa caliente rica en alimentos, equilibrada y perfecta para aumentar las defensas del cuerpo.
Un artículo publicado por el sitio Healthline, asegura que un caldo es una comida caliente que se prepara con varios ingredientes y es un plato a base de vegetales, carnes y pollos que aportan vitaminas, minerales y nutrientes.
Una de las mejores armas contra las enfermedades respiratorias es fortalecer el sistema inmune mediante una dieta balanceada, la ingesta de alimentos que suban las defensas como los frutos secos, los cítricos, el huevo, la verdura, entre otros.
La preparación de un caldo de huesos es sencilla y accesible, ya que puede utilizar huesos de pollo, vaca o cerdo. Es recomendable incluir algunas verduras como zanahorias, apio y cebolla. El sitio Cocinatis enseña el paso a paso para hacer esta receta.
Cómo preparar el poderoso caldo que cura las gripes más fuertes y aumenta las defensas
Ingredientes
Huesos de animal, ya sea pollo, res o cerdo.
Cuatro litros de agua.
Dos cucharadas de vinagre de sidra de manzana.
Una cebolla.
Zanahoria.
Apio.
Ajo al gusto.
Dos hojas de Laurel.
Sal.
Pimienta.
Preparación
Lavar bien todos los huesos que vayas a utilizar en su caldo.
Luego cocinarlos a fuego lento, para extraer la mayor cantidad de nutrientes posible y agregue vinagre de sidra de manzana.
Colocar la cebolla, el ajo y las hojas de laurel en la olla.
Durante las primeras dos horas, es importante revisar el caldo y posiblemente remover la espumilla que se forme.
En los últimos 30 minutos de cocción puede agregar hierbas frescas como perejil, para dar más sabor al caldo.
Apagar la olla y con un colador remover los huesos y los vegetales.
Servir en un plato y degustar.