Cómo preparar la poderosa sopa que cura las gripes más fuertes y aumenta las defensas

Se sabe que comer bien es beneficioso para el organismo y para sus diferentes sistemas, entre ellos el inmunológico. Casi el 70% de nuestro sistema inmune depende de nuestra alimentación. En este sentido, las sopas a base de verduras y caldo son de gran ayuda porque aportan nutrientes, como vitaminas, minerales y fibra, y al mismo tiempo son bajas en calorías.