La tos, en invierno: ¿por qué aparece y cómo aliviarla? Guía completa para entender y actuar

Con el frío, los resfriados son comunes y, a menudo, la tos se convierte en una compañera molesta. Pero, ¿qué es exactamente la tos y por qué nuestro cuerpo reacciona así? Aquí te lo explicamos todo, desde sus causas hasta cómo aliviarla y cuándo preocuparte.
La tos es un reflejo natural del cuerpo, una forma de proteger las vías respiratorias. Imagina que algo irrita tu garganta o pulmones, como polvo, humo o mucosidad. La tos actúa como un "equipo de limpieza", expulsando ese irritante.
“Toser ocasionalmente es normal, pero si la tos persiste, podría ser señal de un problema de salud subyacente", advierte la doctora Valeria El Haj, directora médica nacional de Ospedyc. "Es importante prestar atención a la tos y, si es necesario, buscar atención médica."
Toser puede ser útil, ya que libera los pulmones de irritante y excesiva mucosidad. Toser también puede ayudar a eliminar los gérmenes de los pulmones y evitar la infección.
Cuándo consultar
La médica destaca que hay que acudir al especialistas en los siguientes casos:
• Se presentan problemas para respirar o la respiración es ruidosa.
• Además de tos, se detectan ronchas o hinchazón en la cara o piernas.
• La garganta se siente inflamada y genera dificultad para tragar.
• La tos empeora al acostarse o dura más de 10 días.
• La persona estuvo en contacto con alguien con tuberculosis o coronavirus.
• Aparece sangre, o flema amarillenta/verdosa al toser.
• La tos es tan intensa que genera vómitos.
• Se detecta fiebre.
Diferencias
Es conveniente distinguir entre la tos seca que no contiene flema de variada etiología, de la tos húmeda o productiva que sí contiene moco o flema y suele ser causada por virus y bacterias.
La tos puede ser aguda o crónica. Mientras que la tos aguda comienza súbitamente, se adquiere por un resfriado o una gripe y no suele durar más de dos o tres semanas, la tos crónica puede persistir durante un plazo más largo.
El asma, las alergias, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), las infecciones en las vías respiratorias o en los pulmones, el consumo de cigarrillo o tabaquismo pasivo, el reflujo gastroesofágico, las enfermedades de la garganta -como el crup en los niños-, el resfriado común y la gripe, la sinusitis y algunas medicinas suelen ser las causas más comunes de la tos.
Consejos
Para aliviar la tos, los médicos especialistas recomiendan:
• Utilizar un vaporizador o tomar una ducha de vapor para incrementar la humedad en el aire y ayudar a aliviar la garganta seca.
• Tomar muchos líquidos, ya que ayudan a diluir el moco en la garganta y facilitan la expectoración.
• No fumar y mantenerse alejado del tabaquismo pasivo.
·• Si se padece alguna alergia, evitar las sustancias que pueden provocarla como el polen, el polvo, los animales o el moho.
• Si tiene reflujo, se recomienda consultar a un médico para que pueda orientar acerca de los cambios en el estilo de vida que contribuyen a disminuir los síntomas. El tratamiento dependerá siempre de la causa de la tos.
“Es importante tener en cuenta que cada caso es único, y si la tos llega a ser persistente y durar por semanas, hay que consultar con un profesional para asegurarse y que tome las medidas necesarias”, finaliza la doctora El Haj.