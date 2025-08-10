La tos, en invierno: ¿por qué aparece y cómo aliviarla? Guía completa para entender y actuar

El asma, las alergias, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), las infecciones en las vías respiratorias o en los pulmones, el consumo de cigarrillo o tabaquismo pasivo, el reflujo gastroesofágico, las enfermedades de la garganta -como el crup en los niños-, el resfriado común y la gripe, la sinusitis y algunas medicinas suelen ser las causas más comunes de la tos.