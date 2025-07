La nueva polémica que golpea a Daniel Fuenzalida: su ex pareja exige el pago de una antigua deuda

Años después, cuando Pamela enfrentó dificultades económicas, intentó recuperar el dinero prestado, considerando que Fuenzalida ya había retomado su carrera y estabilidad financiera. Sin embargo, el animador de TVN no habría mostrado intención de saldar la deuda. “Fue una triste etapa de mi vida, lo pasé mal los últimos años y solo espero que me devuelva plata... Me encantaría que algún día me pagara", expresó Cifuentes al portal, aunque prefirió no dar más declaraciones.