Rosario Bravo rompió el silencio sobre su pelea con Daniel Fuenzalida: ¿qué dijo en su fuerte descargo?

Finalmente, manifestó su pesar por el fin de su relación con Fuenzalida, aunque subrayó que su tranquilidad y la de su familia están por encima de cualquier logro profesional. "No quiero más atados y quiero dejar intacto lo lindo del proyecto y el cariño. Aquí puede haber un perdón, pero yo entrego confianza y cuando no me responden yo cierro la puerta sin vuelta atrás. Guardo con cariño este tiempo de trabajo con él y los éxitos cosechados, pero no hay peso que valga mi paz ni la de mi familia. No lo tranzo por nada", sentenció.