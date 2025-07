Fuerte respaldo: Paulina Nin pone las manos al fuego por Daniel Fuenzalida tras la polémica con Rosario Bravo

Durante la conversación, Nin expresó su apoyo al exanimador del Festival de Viña del Mar, asegurando que ha vivido un momento difícil. “Daniel lo ha pasado muy mal. No lo ha pasado nada bien. Es porque le tiene cariño a la persona con la que estuvo. Él no va a ser una persona que dice: ‘Sabes que más, chao’, y le duelen de repente cosas que se han dicho en la prensa. La verdad es que no hubo intención de hacer daño”, afirmó.