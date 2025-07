Esta es la miniserie ideal para el verano: solo 3 episodios y un misterio clásico irresistible

Producida por la BBC y disponible en Movistar Plus+, esta miniserie de tan solo tres episodios adapta con acierto la novela Towards Zero (1944), una de las obras más autoconscientes e irónicas de la gran dama del crimen. La historia se sitúa en Gull's Point, una majestuosa casa de campo donde se reúne un grupo de personajes adinerados para pasar el verano… hasta que el crimen irrumpe con fuerza.