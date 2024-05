Cómo desaparecer en un instante

El que sigue es otro número puesto, uno de esos suplentes que no falla a la hora de entrar y cambiar el resultado del partido. Colaboraciones literarias aquí y allá, inestabilidad laboral, vida nómade, micrografía; alucinaciones acústicas, insomnio ansiedad; no es tanto el mundo como él mismo quien descree de sus capacidades; “brillas sólo hacia adentro”, le dijo alguna vez uno de sus hermanos a Robert Walser. Camina ocho, diez, doce horas diarias; en 1929 se interna en un manicomio. Algo termina por romperse. Acaba de cumplir los cincuenta años. No publica hace rato. Rilke, Hesse, Brod, Kafka lo han leído (¿huelen ustedes el amargo aroma de la envidia en este momento?). No llega a los ochenta cuando aparece muerto en un bosque después de una de sus típicas caminatas, mejor vestido para un velorio que para un vagabundeo en el bosque. Qué lejos le ha quedado Jakob von Gunten. Qué cerca le queda el abrazo a sí mismo.