De Cafayate al espacio: María Noel de Castro Campos, la ingeniera de 26 años que está a punto de ser la primera astronauta argentina

El respaldo a María Noel de Castro Campos: un trampolín al espacio

El camino de María Noel hacia las estrellas no fue fácil, exigió un gran esfuerzo emocional y físico. Según cuenta en una entrevista en Infobae, un paso clave fue su selección en el Project PoSSUM (Polar Suborbital Science in the Upper Mesosphere), un programa de formación científica avalado por la NASA y el Instituto Internacional de Ciencias Astronáuticas (IIAS). En este programa, que prepara a futuros astronautas y científicos para enfrentar condiciones espaciales reales y hacer investigaciones, María Noel fue seleccionada entre postulantes de todo el mundo, siendo una de solo nueve personas elegidas globalmente en ese momento. Aunque Project PoSSUM no garantiza un viaje directo al espacio, representa un paso crítico y una etapa clave en la cadena de formación reconocida por agencias como la NASA, la ESA y la JAXA.