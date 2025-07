Leandro Paredes volverá a Boca y la presentación será en La Bombonera y con miles de hinchas

A pesar de que el monto fijado en la cláusula no resulta excesivo para un futbolista de su trayectoria, quien recientemente cumplió 31 años, el optimismo en Boca radica en que no sea necesario llegar a esa cifra. Dado que al jugador le resta únicamente un año de contrato con la Roma y ha manifestado su deseo firme de regresar al club que lo vio nacer futbolísticamente, se estima que el equipo italiano no pondrá obstáculos económicos.