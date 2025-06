“¿Qué hizo por Newell’s?”: el ex técnico de Atlético que cuestionó el homenaje a Lionel Messi

La flamante tribuna Lionel Messi, ubicada frente a la tribuna que lleva el nombre de Diego Maradona, fue presentada el 24 de junio. Aunque la institución buscó darle un marco emotivo, al asociar a Messi con otros íconos del club, la medida generó ruido en diferentes sectores. Para el ex jugador de San Martín y también técnico de Atlético, estos gestos deberían estar reservados a figuras con una trayectoria más directa en el club. “No coincido con esas decisiones. Yo no quiero ni que me pongan un árbol en el Parque (Independencia). Hay gente muy importante en la historia de Newell’s, que hizo un montón de cosas, entrando en la historia, varias veces campeón”.