Horóscopo: los tres signos que atravesarán altibajos en sus relaciones estas semanas

La intensidad y pasión con que Escorpio vive cada uno de los aspectos de su vida se volverán, una vez más, un ancla que no deje avanzar. Los astros influirán generando un clima de desconfianza: sentimiento que debe escucharse como si fuera una intuición, pero al que no se debe permitir dominar toda la relación. Será crucial dejar de lado las suposiciones y pensar qué actitudes y qué hechos de los demás nos permiten confiar en ellos y cuáles no.