Godoy Cruz también tiene su final anticipada frente a Atlético Tucumán

A eso se sumaron problemas disciplinarios. El defensor Mateo Mendoza no podrá estar presente ante Atlético por acumulación de tarjetas amarillas, una baja sensible para un equipo que sufrió en la defensa. No obstante, una noticia positiva llegó desde la AFA: tras una apelación de más de 80 páginas, Godoy Cruz logró revertir la sanción que le quitaba tres puntos y le prohibía jugar con público por incidentes ante Talleres. El fallo fue revocado, y los puntos devueltos le dieron al “Bodeguero” un nuevo envión anímico para encarar el tramo final del torneo.