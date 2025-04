Causa YMAD: “Hubo obras adicionales que superaron el marco de la original, y montos que no están justificados"

Un perito puso ayer un ejemplo que puede llegar a demostrar cómo se hicieron las obras en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) con fondos de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) y que están siendo analizadas en un juicio que tiene al ex rector Juan Alberto Cerisola y a los ex funcionarios universitarios Luis Sacca -ex subsecretario administrativo-, Olga Cudmani -ex directora de Construcciones Universitarias-, y Osvaldo Venturino -ex director de Inversiones y Contrataciones- como imputados. Ocurre que el ingeniero civil Francisco Pedro Guzmán, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, relató que cuando analizó la obra 481, de la Facultad de Odontología, advirtió que se realizaron tareas para colocar una sala de rayos X como adicionales; es decir que no estaban previstas en la obra original. “Me cuesta creer que no se supiera que algo tan necesario como esa sala no estuviera contemplado”, advirtió el experto que se sentó por cuarta vez ante los jueces subrogantes del Tribunal Oral Federal Jorge Alejandro Basbús y Ana Carina Farías, de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl, de Catamarca para prestar declaración.